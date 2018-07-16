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Devlet arazileri çiftçiye mi verilecek? Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'den son dakika müjde

Yeni sistemin ilk kabinesinde Tarım ve Orman Bakanı koltuğuna oturan Bekir Pakdemirli’den çiftçiye yakından ilgilendirecek son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Pakdemirli,devletin çok verimli topraklarına sahip olduğunu belirterek, bu toprakların vatandaşa verilmesi gerektiğini söyledi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:18
Devlet arazileri çiftçiye mi verilecek? Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'den son dakika müjde

Yeni sistemin ilk kabinesinde Tarım ve Orman Bakanı koltuğuna oturan Bekir Pakdemirli’den çiftçiye yakından ilgilendirecek son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Pakdemirli,  devletin çok verimli topraklarına sahip olduğunu belirterek, bu toprakların vatandaşa verilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımın gelişmesine ilişin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bekir Pakdemirli tarımda yaşanan sıkıntıları bildiğini söyleyerek, şöyle devam etti: Tarım ve orman ile ilgili bakanlıkların birleştirildiğini belirten Pakdemirli, "Devletin çok mümbit (verimli) toprakları var. Bunları ilerleyen dönemde kiralamaya açmak istiyoruz. Burada işte kooperatifleşmenin önemi ortaya çıkıyor. Tek kişinin, 3-5 kişinin yetmeyeceği güçlerde bu kiralamaları yapıp çok büyük arazilerde, ölçek ekonomisine uygun tarımı, hayvancılığı yapma imkanımız olacak" ifadesini kullandı.

BEKİR PAKDEMİRLİ KİMDİR?

1973 yılında İzmir’de doğdu. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Başkent Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü’nde doktora çalışmalarını yürüttü. Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanlarında serbest girişimcilik yaptı. Çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. Uluslararası bir gıda şirketindeki üst düzey yöneticilik görevinin ardından, yine aynı şirkette danışmanlık yaptı. Turkcell, BİM ve Albaraka Katılım Bankası’nda yönetim kurulu üyesidir. Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Tarihi Kemeraltı A.Ş. ve Türkiye Ruh Sağlığı Tedavi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliklerini, Anadolu Otizm Vakfı Mütevelli Üyeliğini, Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği Üyeliğini sürdürmektedir. Deniz kaptanlığı, pilotluk ve amatör telsizcilik hobileri vardır. İngilizce biliyor. Evli, üç çocuk sahibidir.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:18
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