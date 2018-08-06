Akaryakıt zamları vatandaşa yansıtılmadı

Akaryakıt sektöründe artan döviz ve petrol nedeniyle fiyatlarda baskı oluşması üzerine getirilen eşel mobil sistemi ile devlet akaryakıtta 1 milyar 750 milyon liralık vergiden feragat etti.



MALİYET ÖDENDİ



Bugün itibarı ile motorinde 31, benzinde 42, LPG otogazda ise litre başına 51 kuruşluk maliyet, ÖTV kapsamında devlet tarafından karşılanırken, eşel mobil sistemi uygulanmasaydı İstanbul'da motorin 6.02, benzin 6.68, otogaz ise 4.00 liradan satılacaktı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıttaki artışların tüketiciye yansıtılmayarak ÖTV'den indirimle karşılanmasını sağlayan eşel mobil sisteminin başlangıcından bu yana bu hafta gelen artışlarla birlikte bugüne kadar devletin 1 milyar 750 milyon liralık vergiden feragat ettiğini söyledi.