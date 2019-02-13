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Develi’ye eğitimde bir müjde daha

İslami İlimler Fakültesi, eksikliklerin tamamlanması ile bu yıl öğrenci alımlarına başlayacak.

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:57
Develi’ye eğitimde bir müjde daha

İslami İlimler Fakültesi, eksikliklerin tamamlanması ile bu yıl öğrenci alımlarına başlayacak.


Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Ak Parti İlçe Osman Turan, MHP İlçe Başkanı Yunus Özer, İslami İlimler Fakültesi dekanlığına atanan Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesine atanan Prof. Dr. Hakkı Büyükbaş, Kayseri Üniversitesi genel sekreteri Doç. Dr. Semra Aksoylu ve Aşık Seyrani Eğitim Vakfından Şahin Azman ve Suat Köylüoğlu Seyrani Kampüsü içeresinde yapımı tamamlanan binaları ziyaret ederek bu sene öğrenci alımına başlayacak olan İslami İlimler Fakülte Binasının eksiklerinin tamamlanması noktasında bir araya gelerek bu sene içerisinde öğrenci alımlarına başlanacağının müjdesi verildi.


Rektör Kurtuluş Develi’nin Kayseri’nin en büyük ilçesi olduğunu vurgulayarak “Seyrani Kampüsümüzdeki İslami İlimler ve Beşeri Bilimler Fakültelerimizin eğitime başlamasıyla hem Develimiz’de eğitim hayatında ciddi bir hareketlilik yaşanacak hem de Kayseri Üniversitemizin merkez kampüsünün eğitim yükü hafifleyecektir. İnşallah en kısa zamanda faaliyetine başlayacak öğrencilerimize ve hocalarımıza başarılar diliyor, bizlerden de desteğini hiç esirgemeyen eğitim gönüllüsü Cabbar Başkanımıza da teşekkür ediyorum” dedi.


Develililer olarak eğitime çok önem verdiklerini ve bunun göstergesi olarak da Seyrani Kampüsündeki her bir bloğun bir hayırsever tarafından yaptırıldığını belirten Cabbar Başkan “İnşallah her iki fakültemizin eğitim faaliyetlerine başlamasıyla Develimiz’de eğitim alanında çok önemli bir ivme yakalamış olacağız. Bizler de Develi Belediyesi olarak her daim hocalarımızın ve öğrencilerimizin yanında olarak Develimizi eğitimde bir marka ilçe haline getirmek için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:57
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