Develi’de Yüz Çocuğa Bayram Sevinci

Ayşegül Paksoy Doğan Develi’de 100 çocuğa bayram sevinci yaşattı.

AK Parti Develi İlçe Teşkilatı Sosyal ve Politikalardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Ayşegül Paksoy Doğan, Ramazan Bayramının yaklaşması münasebetiyle bayramda çocukları sevindirmek için bir çalışma başlattı. İlçe yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve Develi Belediyesi’nden de destek alan Ayşegül Paksoy Doğan yaklaşık 100 çocuğa Bayram sevincini yaşattı.

Ayşegül Paksoy Doğan açıklamasında: "Bayram en çokçocuklariçinvardır. Çünkü en çok çocuklar sever bayramı. Bir çocuk içinbayramın çok derin anlamları vardır. Mesela harçlık demektir bayram. Hediyelerle donanmak, cepleri şekerleri doldurmak demektir. Ve tabi ki yeni alınan elbiseleri ile ayakkabıları ile bayramlık demektir bayram.

Biz de yetim öksüz çocuklarımızabayram olmak istedik. Alacağımız küçük bir bayramlıkla bayram sevinci olalım. O küçücükyüreklerini bayramla ısıtalım dedik. Bu mutluluğa vesile olmamı sağlayan ve desteklerini esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar Beyefendiye ve değerlieşi Habibe Cabbar Hanimefendiye, Ak Parti YönetimKurulu arkadaşlarıma, Ak Parti Meclis Üyelerimize ve hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim.Rabbim nice hayır işlerinde birleştirsin bizleri." dedi.