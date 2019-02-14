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Develi’de ’Toplumsal Huzur İçin Rehber İmamlar’ Projesi başlıyor

2019 yılı Destek Programı kapsamında Develi Kaymakamlığınca hazırlanan ’Toplumsal Huzur İçin Rehber İmamlar’ projesi protokolünü İlçe Kaymakamı Murat Duru ve Orta Anadololu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ile birlikte imzaladı.

14 Şubat 2019 Perşembe 08:51
Develi’de ’Toplumsal Huzur İçin Rehber İmamlar’ Projesi başlıyor

2019 yılı Destek Programı kapsamında Develi Kaymakamlığınca hazırlanan ’Toplumsal Huzur İçin Rehber İmamlar’ projesi protokolünü İlçe Kaymakamı Murat Duru ve Orta Anadololu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ile birlikte imzaladı.


Develi Kaymakamı Murat Duru proje ile ilgili açıklamasında; "2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Kaymakamlığımızca hazırlanan ’Toplumsal Huzur İçin Rehber İmamlar’ projemizin protokolünü Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ileimzaladık. Projemiz kapsamında merkez ve çevre mahallelerinde görev yapan 100 imama 3 gün süreyle ’Etkili İletişim Becerileri’ ana başlığında halkla ilişkiler, aile içi iletişim becerileri, sorun çözme teknikleri,


sunum teknikleri ve stres yönetimi üzerine eğitim verilecektir. Proje çerçevesinde alınacak eğitimle temelde iletişim becerilerinin güçlendirilmesi planlanan imamlarımızın çeşitli aralıklarla yapılacak toplantılarla ortak bir bilgilendirme ve vaaz çalışması yapılacaktır. Toplantılara çağrılacak kurum amirleri ile ilçemizde yoğunlukla yaşanan sorunların hangi alanda olduğu ve hangi konularda toplumu bilinçlendirme faaliyetleri yürütüleceği belirlenecektir. Projenin çarpan etkisi ile vatandaşlar tarafından aile içerisinde, sosyal ilişkilerde sohbet konusu olması ve paylaşılması söz konusu olacaktır. Projeyle olabildiğince sosyal sorunlara karşı farkındalık oluşturulacaktır. Bu anlamlı ve faydalı projenin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 08:51
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