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Develi’de Ramazan Bayramı Kutlamaları

Develi’de Ramazan Bayramı resmi bayramlaşma programı Develi Kaymakamlığı ve Develi Belediye Başkanlığı işbirliği ile organize edilen programla İlçe Cumhuriyet Meydanı Belediye Parkında yapıldı.

04 Haziran 2019 Salı 15:56
Develi’de Ramazan Bayramı Kutlamaları

Develi’de Ramazan Bayramı resmi bayramlaşma programı Develi Kaymakamlığı ve Develi Belediye Başkanlığı işbirliği ile organize edilen programla İlçe Cumhuriyet Meydanı Belediye Parkında yapıldı.


Katılımın yoğun olduğu bayramlaşmaya; Kaymakam Murat Duru, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Belediye Meclis üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, İlçe STK Temsilcileri, Kurum Müdürleri, Belediye Müdürleri, muhtarlar ve Develi Halkının katılımıyla gerçekleştirildi.


Bayramlaşma programı Başkan Cabbar’ın tebrik konuşmasıyla başladı. Başkan Cabbar konuşmasında “Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazanın bayramına kavuştuğumuz ve bayramın sükûnet ve huzurlu bir ortamda geçmesinden dolayı Rabbime hamd ediyorum. Bayramı ülkelerinde top sesleri, acı ve esaret altında geçiren kardeşlerime dua ediyor ve onlarında bizim gibi bayramlara kavuşmalarını diliyorum. Bütün hemşerilerimin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyor, sağlık ve huzurlu bir ortamda bayramlarını geçirmelerini diliyorum” dedi.Develi Kaymakamı Murat Duru ise konuşmasında “Bayramlar birbirimize kenetlenmemiz için Yüce Allah’ın biz Müslümanlara büyük ikramıdır. İnsanların birbirine yakınlaşmasına vesile olduğu bayramda da barış, huzur ve mutluluğun vatanımızdan eksik olmamasını temenni ediyorum” dedi.


Katılımcılar ve vatandaşla bayramlaşma yapan protokol daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü, Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi ve Jandarma Komutanlığı ziyaretleri ile devam etti. Jandarma Komutanlığını ziyarette Başkan Cabbar ailesi ile görüşmemiş olan askerin ailesini arayarak Mehmetçik’e jest yaptı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 15:56
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