Develi’de parklarda çim biçme ve ilaçlama çalışması

Develi Belediyesi Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Fatih mahallesi, Yeni mahalle, Mehmet Akif Ersoy mahallesinde ve İbrahimağa Mahallesinde yabani ot temizliği, ilaçlama ve çim biçme çalışmalarına devam ediyor.

Yaz aylarının kendisini hissettirmesi ile artış gösteren çim ve yabani otların temizliği ve ilaçlama ile Park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra Cumhuriyet meydanında ekipler, yabani ot temizliğiyle, çiçek ve ağaçların daha kolay büyümesini sağlarken, daha estetik bir görünüme de kavuşturuluyor.

Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, gerek halkın sağlığı, gerekse çevre düzenlemesi ön planda tutularak çalışmaların program dahilinde devam edeceğini belirtti.