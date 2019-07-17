Develi’de ot yangını büyümeden söndürüldü Kayseri’nin Develi ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kayseri’nin Develi ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Bahçelievler mahallesinde bulunan elektrik trafosunun şase yapması sonucunda düşen kıvılcımların ot yangınına neden olduğu öğrenildi. Yapılan ihbarla kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye Develi Bölge Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

Ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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