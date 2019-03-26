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Develi’de kırsal mahallelerdeki çalışmalar devam ediyor

Develi Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü’nün kış yağışlarından ve kanalizasyon çalışmalarından dolayı kırsal mahallelerde yürüttüğü kumlama-sıkıştırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

26 Mart 2019 Salı 15:48
Develi’de kırsal mahallelerdeki çalışmalar devam ediyor

Develi Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü’nün kış yağışlarından ve kanalizasyon çalışmalarından dolayı kırsal mahallelerde yürüttüğü kumlama-sıkıştırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.


Öncesinde Sarıca, Zile, Kulpak, Sindelhöyük, Soysallı ve Çayırözü mahallelerinde çalışmalarını tamamlayan ekipler Büyük Künye ve Küçük Künye Mahallelerinin yanı sıra Küçük Künye ile Avlağa arasındaki yolda da benzer çalışmaları tamamladı. Soysallı ve Çayırözü Mahallesinde durak çalışmaların devam ettiren ekiplerin yanı sıra Sarıca Mahallesinde taziye yeri yapımı tamamlanırken, Kulpak Mahallesindeki okul önünde de parke çalışması tamamlandı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:48
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