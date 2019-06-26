Develi’de itfaiye ekiplerinin ’Yılan’ mesaisi Kayseri’nin Develi İlçesinde evin duvarına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Kayseri’nin Develi İlçesinde evin duvarına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Kayseri’nin Develi İlçesi’ne bağlı Aşık Seyrani Mahallesi’nde bulunan bir evin duvarında yılan gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 40 dakika sonra duvar yıkılarak çıkarılan yılan doğaya bırakıldı.

Ev sakinleri de, itfaiye ekiplerine de teşekkür etti.

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