Develi’de eve dadanan yılanlar yakalandı Kayseri’nin Develi ilçesinde son zamanlarda evlerin içinde görülmeye başlayan yılanlar, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakılıyor.

Kayseri’nin Develi ilçesinde son zamanlarda evlerin içinde görülmeye başlayan yılanlar, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakılıyor.

Develi’de son günlerde havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanlar, evlere girerek ilçe halkını diken üstünde bırakıyor. Evlerine giren yılanlardan kurtulmak isteyen vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri koşuyor. Alparslan Mahallesinde evlere giren 5 yılan itfaiye ekiplerine haber verilmesiyle, özverili bir çalışma sonucu yakalanarak doğaya bırakıldı.

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