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Develi’de Cumhur İttifakı Mitingine Yoğun İlgi

Develi Cumhur İttifakının Develi Cumhuriyet Meydanında düzenlediği Cumhur İttifakı mitingi yağan yağmura rağmen Develililerin büyük ilgisiyle yapıldı.

29 Mart 2019 Cuma 16:23
Develi’de Cumhur İttifakı Mitingine Yoğun İlgi

Develi Cumhur İttifakının Develi Cumhuriyet Meydanında düzenlediği Cumhur İttifakı mitingi yağan yağmura rağmen Develililerin büyük ilgisiyle yapıldı.


Cumhur İttifakı AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın teşrifleriyle yapılan programa, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ve MHP İlçe Başkanı Yunus Özer katıldı.


Ellerinde Türk Bayraklarıyla alanı dolduran Develilere ilk konuşmayı MHP İlçe Başkanı Yunus Özer yaparak “Ülkücüler olarak bizler liderimiz Devlet Bahçeli’nin belirttiği gibi söz konusu vatansa gerisi teferruattır düsturuyla yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. İnşallah Develi’de Cabbar Başkanımıza ve Kayserimizde de Memduh Başkanımıza rekor bir zafer kazandıracağız” dedi.


AK Parti iktidarı ile ülkedeki her kesimin ihtiyaçlarının karşıladığını belirten AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan “Birlik ve beraberlik içerisinde geçirdiğimiz seçim çalışmalarından inşallah büyük bir zaferle çıkacağız” diye konuştu.


Develililerin tezahüratlarıyla söz alan Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar ise konuşmalarına yağmura rağmen coşkulu bir şekilde alanı dolduran hemşerilerine teşekkür ederek sözlerine başladı. Geçirdiği beş yıllık hizmet süresince Develi’ye çok önemli hizmetler kazandırıldığını belirten Cabbar Başkan “Bizler Develimizi çok seviyoruz. Develimize dair hayallerimiz var. İnşallah sizlerin dua ve desteğiyle, Memduh Başkanımızın da varlığıyla Develimiz çok daha kaliteli hizmetlere kavuşacaktır. Sadece Kayserimizin değil hizmetleriyle bütün Türkiye’nin takdirini kazanmış Memduh Başkanımızın Develimizin bir evladı olmasıyla iftihar ediyorum. Yağan yağmura rağmen coşkuyla ve muhabbetle bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Meydandaki kalabalığın çok şey anlattığını belirten AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu “Bu kalabalıktan sonra aday kelimesini kullanmak istemiyorum. Kayserimizin de Develimizin de belediye başkanları olarak takdim etmek istiyorum. Develimiz her zaman bizlere güzel ev sahipliği yapmıştır. İnşallah bu coşkunuzla Develimizde cumhur ittifakı güzel bir zafer kazanacaktır” ifadelerini kullandı.


Mitingin son konuşmasını ise Cumhur İttifakı AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı hemşerimiz Dr. Memduh Büyükkılıç yaptı. Develililerin sevgi ve tezahüratlarıyla konuşmasına başlayan Memduh Başkan “Develi’nin bir evladı olmakla ne kadar iftihar etsem azdır. Beni yalnız bırakmadığınız her zaman bana destek olduğunuz için Rabbim sizlerden razı olsun. İnşallah bundan sonra da sizlerin yüzünüzü ak etmek için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğim. Develimizin ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz, Allah’ın izniyle bu ihtiyaçları gidermeye, tecrübemizde, kapasitemizde, siyasi desteğimizde fazlasıyla yeter” açıklamalarında bulundu. Muhalefete mesaj göndererek belediyeciliğin AK Parti’nin ve cumhur ittifakının işi olduğunu belirten Memduh Başkan “Koluma Cabbar Başkanımı da takarak Develime hizmet üreteceğiz” sözü Develililerin alkışlarıyla karşılandı.Kayseri’nin on altı ilçesi için hizmet üreteceğini vurgulayan Memduh Başkan Develi’nin gönünde memleketi olması hasebiyle ayrı bir yeri olduğunu belirtti ve gözyaşlarına hâkim olamayarak ve titreyen sesiyle Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicret etmesi durumundaki ruh halinden bahsetti. Develililerin de duygu dolu anlar yaşadığı konuşma tezahüratlar eşliğinde son buldu.


Develi Belediye Meclis Üyelerinin de tanıtıldığı miting sonrasında Memduh Başkan ve AK Parti İl Yönetimi Develilerin sevgi seliyle uğurlandı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:23
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