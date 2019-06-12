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Develi’de çalışmalar yerinde incelendi

Develi Belediye Başkan Vekili Tufan Nayman, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur ile birlikte ekiplerin ilçe merkezinde yürüttükleri çalışmaları yerinde inceledi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:46
Develi’de çalışmalar yerinde incelendi

Develi Belediye Başkan Vekili Tufan Nayman, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur ile birlikte ekiplerin ilçe merkezinde yürüttükleri çalışmaları yerinde inceledi.


Yaya yolu ve temizleme çalışması yapan ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Nayman, daha sonra Ramazan Bayramı öncesinde tamamlanan ve enerji üretimine başlanan Güneş Enerji Santrali tesisini de ziyaret ederek tesis hakkında bilgiler aldı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:46
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