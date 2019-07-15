Develi’de 15 Temmuz Şehitleri Dualarla Anıldı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Develi ilçesinde şehitler için mevlid okutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Develi ilçesinde şehitler için mevlid okutuldu.

Develi İlçe Müftülüğü Develi Çarşı camiinde 15 Temmuz şehitleri için mevlidi şerif okuttu. Mevlidi şerif programına Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Özgür Özgündüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Camii çıkışında Develi Belediyesi vatandaşlara lokum ikramında bulundu.

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