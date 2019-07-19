0553 313 94 23

Develi Seyrani Kampüsünde Sıcak Asfalt Çalışması Devam Ediyor

Kayseri Üniversitesi’nin en büyük kampüsü olan ve her geçen gün gelişme gösteren Develi Seyrani Kampüsünde sıcak asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 18:02
Develi Seyrani Kampüsünde Sıcak Asfalt Çalışması Devam Ediyor

Kayseri Üniversitesi’nin en büyük kampüsü olan ve her geçen gün gelişme gösteren Develi Seyrani Kampüsünde sıcak asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.


Kampüs içerisindeki yollara ve dolmuş duraklarına olan mesafeye sıcak asfalt seriminin yapıldığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Önümüzdeki eğitim-öğretim sezonunda hem İslami İlimler Fakültemize hem de Beşeri İlimler Fakültemize öğrenci alınacak olan kampüsümüz için Develi Belediyesi olarak desteklerimiz devam ediyor. Kampüsümüze yakışır bir görünüm kazandırmak için kampüs içerisindeki bütün yolları ekiplerimiz sıcak asfaltla kapladı. Gerekli çevre düzenlemelerinin de yapılmasının ardında ekiplerimiz hemen Yurt-Kur binamızın çevresinde sıcak asfalt çalışmalarına devam edecekler” açıklamalarında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 18:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den Ağrı'da yerel yönetim incelemesi
    1. AK Parti'den Ağrı'da yerel yönetim..
    2. Amazon’un sahibi Jeff Bezos, milyon..
    3. Fenerbahçeli kaleci Berke Özer,..
    4. Kosova Başbakanı Haradinaj istifa etti
    5. Türkiye ve Azerbaycan arasında çevre..
    6. Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi tarihte..
    7. Gezi için kiraladıkları araçla..
    8. Konyaspor forma tanıtım filmi,..
    9. AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan..
    10. Milletvekili Tutdere mermer sektörünün..
    11. Başkan Palancıoğlu Cami Kebir Esnafını..
    12. Develi Seyrani Kampüsünde Sıcak Asfalt..
    13. Antalya Büyükşehir Belediyesine grev..
    14. Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’dan 65...
    15. Rasim Arı, Nevşehir’in il oluşunun..
    16. Nevşehir Belediyesi’nde halk günü..
    17. Cezayir'deki bugünkü gösterilerde..
    18. Bangladeş Başkonsolosu İslam’dan..
    19. Koray Günter, Hellas Verona'da
    20. KPSS 2019 ÖATB sınav giriş belgesi..
    21. Adıyamanlı kadın halterci Türkiye..
    22. Kocaeli’deki acı olay sonra emniyet..
    23. Fitch yine şaşırtmadı! 14 Türk..
    24. Filistinli vekil ABD'li Müslüman..
    25. Atıcılık: ISSF Tüm Dallar Gençler..
    26. Benzine 20 kuruş indirim! Pompaya 11..
    27. Romanya polisi, bagajını uçak..
    28. Yeniden Refah Partisi kritik tarihi..
    29. Dünya sinemasıyla boy ölçüşen 10 Türk..
    30. Adnan Oktar davasında flaş gelişme!..
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı