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Develi ilçe protokolü,trafik değerlendirme toplantısı yaptı

Develi’de gurbetçi vatandaşların da gelmesiyle artan trafikte kazaların daha az yaşanması için, ilçe protokolü trafik değerlendirme toplantısı yaptı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:12
Develi ilçe protokolü,trafik değerlendirme toplantısı yaptı

Develi’de gurbetçi vatandaşların da gelmesiyle artan trafikte kazaların daha az yaşanması için, ilçe protokolü trafik değerlendirme toplantısı yaptı.


Develi Kaymakamı Murat Duru’nun riyasetinde Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün de katılımıyla İlçemizdeki trafik kazalarının azaltılması için alınacak önlemler üzerine Kaymakamlık toplantı salonunda istişare yapıldı.


Yurt dışından gurbetçilerimizin de gelmesiyle artan trafik sorunları hakkında değerlendirmede bulunulduğu toplantı sonrası önlemlerin en kısa sürede alınmasına karar verildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:12
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