Develi İlçe Müftülüğü Kurban Standı Açtı

Kurban Bayramının yaklaşması münasebetiyle Develi İlçe Müftülüğü Cuma namazı çıkışı Develi Çarşı Camii önüne kurban bağış standı açtı.

İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, "Geçtiğimiz yıl Diyanet 145 ülkede 400 bin kurban keserek yoksul insanlara dağıttı. Bu yıl ülkemizin daha fazla tanınması ve yoksul insanların yılda bir defa et yemesi için yine çalışmalara başlandı. Biz elimizden geldiği kadar bu kampanyaya destek veriyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar ve iş adamlarımızdan bağış aldık. Allah bağışlarını kabul etsin" diye konuştu.

Koçak, kurban bağış standının bayrama kadar Develi Çarşı Camii önünde kurulu bulunacağını duyurdu.