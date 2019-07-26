0553 313 94 23

Develi İlçe Müftülüğü Kurban Standı Açtı

Kurban Bayramının yaklaşması münasebetiyle Develi İlçe Müftülüğü Cuma namazı çıkışı Develi Çarşı Camii önüne kurban bağış standı açtı.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:37
Develi İlçe Müftülüğü Kurban Standı Açtı

Kurban Bayramının yaklaşması münasebetiyle Develi İlçe Müftülüğü Cuma namazı çıkışı Develi Çarşı Camii önüne kurban bağış standı açtı.


İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, "Geçtiğimiz yıl Diyanet 145 ülkede 400 bin kurban keserek yoksul insanlara dağıttı. Bu yıl ülkemizin daha fazla tanınması ve yoksul insanların yılda bir defa et yemesi için yine çalışmalara başlandı. Biz elimizden geldiği kadar bu kampanyaya destek veriyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar ve iş adamlarımızdan bağış aldık. Allah bağışlarını kabul etsin" diye konuştu.


Koçak, kurban bağış standının bayrama kadar Develi Çarşı Camii önünde kurulu bulunacağını duyurdu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nikah fidanları Sivas’ta üretiliyor
    1. Nikah fidanları Sivas’ta üretiliyor
    2. Büyükşehirden ulaşım araçlarına klima..
    3. Metin Feyzioğlu: Yargı Reformu..
    4. Bodrum Belediyesi’nin anketine 24..
    5. Yeşilyurt Belediyespor’un hazırlık..
    6. Uğurlu Köyünde selin izleri siliniyor
    7. Yeni İtfaiye Merkezi inşaatı hızla..
    8. Aydın’da trafik kazası; 3 yaralı
    9. Bartın Üniversitesi 10 ayda 39 ton..
    10. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..
    11. Ukraynalı animatör Müslüman oldu
    12. ECB anketinde enflasyon ve işsizlik..
    13. Mersin'de korkutan orman yangını
    14. Kilis’te trafik kazası: 2 yaralı
    15. Akdeniz'de 7 ayda 686 düzensiz göçmen..
    16. Türkiye Diyanet Vakfından Suriye'de..
    17. "Çoklu organ tutulumlu mide kanseri"..
    18. Silah ticareti yapan 48 şahıs yakalandı
    19. Fındık taban fiyatının belirlenmesi
    20. Diyarbakır’da makas atan yolcu..
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi