0553 313 94 23

Develi çiftçilerden bakan yardımcısı Aksu’ya teşekkür

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun Develi’deki tarımsal problemleri çözmek adına ilçeye yönlendirdiği bölge müdürleri ve uzmanlar, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın koordinesinde Mustafa Aksu Kültür Merkezinde bir araya geldi.

21 Mart 2019 Perşembe 17:07
Develi çiftçilerden bakan yardımcısı Aksu’ya teşekkür

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun Develi’deki tarımsal problemleri çözmek adına ilçeye yönlendirdiği bölge müdürleri ve uzmanlar, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın koordinesinde Mustafa Aksu Kültür Merkezinde bir araya geldi.


Tarım arazilerinin toplulaştırılmasından, ekilecek tarım arazilerinin tespiti, temizliği ve yollarının yapılmasına kadar bütün problemleri not edip soruları cevaplandıran bölge müdürleri; bütün bu sorunların halledilmesi için bugünden itibaren çalışmalara başlanacağını, Zamantı Irmağı üzerinde bulunan 13 mahallenin Zamantı Irmağıından faydalanarak sulama yapabilmelerine izin verildiği müjdesini verdi. Bu müjdeye sevinen Develi’li çiftçiler; "Yıllardır sulama problemini bakan yardımcımızın desteği ile halletmiş bulunuyoruz. Allah kendisinden razı olsun. İnşallah bakan yardımcımızın destekleriyle sorunsuz bir şekilde ziraat çalışmalarımızı yürüteceğiz. Develililer olarak kendisiyle ne kadar gurur duysak azdır” diyerek mutluluklarını dile getirdi. Toplantı sonrası Başkan Mehmet Cabbar makamda değerlendirme toplantısında bulunan heyet, “Bakan yardımcımız Mustafa Aksu’nun talimatı ve sizlerin koordinesinde Develimizdeki tarımla ilgili problemleri aciliyet durumlarına göre sınıflandırarak hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacağız” dedi.


Toplantının verimli geçtiğini belirten Cabbar Başkan; “Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Mustafa Aksu Bey’in talimatı ile ilçemizde çiftçilerimizin sorunlarının giderilmesi için gayret gösteren misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bakan Yardımcımıza da her zaman olduğu gibi Develimize olan duyarlılığından ve desteğinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” açıklamalarında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:07
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ Emniyeti böyle duyurdu: “İçimizdeki Çürük Elmalar Temizleniyor”
    1. Tekirdağ Emniyeti böyle duyurdu:..
    2. Beşiktaş’tan Gökhan Töre’ye disiplin..
    3. İGDAŞ’tan dev işbirliği
    4. Kahramanmaraş'ta "İrişkit Festivali"
    5. Irak Başbakanından Musul'daki feribot..
    6. "Gaziantep-Diyarbakır-Erbil"..
    7. Namık Kemal Üniversitesinde nevruz..
    8. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    9. İranlılar nevruzu Cıbıltepe'de karşıladı
    10. Siverek’te ‘Adalet Ormanı’ oluşturuldu
    11. Sadakataşı’ndan Gazze’ye gıda yardımı
    12. İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney:..
    13. Çakal Carlos'tan kritik tespit!..
    14. Baharın gelişini kan bağışıyla..
    15. Malatyalı işadamlarına ABD yatırım..
    16. Pompeo açıkladı: İsrail'in ABD'den iyi..
    17. Down sendromlu çocuklar klasik..
    18. UEFA'dan Ronaldo'ya para cezası
    19. Bandırma’ya Adalet Ormanı
    20. Öğrenciler, Dünya Ormancılık Günü’nde..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!