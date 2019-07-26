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Develi bu yıl, 100’ün üzerinde bilim adamını misafir edecek

Geçen yıl yüzün üzerinde akademisyenin bilimsel tebliğiyle yapılan ve büyük takdir toplayan Uluslararası Develi-Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi’nin bu yıl ikincisinin düzenlenmesi için Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar riyasetinde, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, okul müdürleri, gazeteciler ve akademisyenlerin katılımıyla belediye meclis toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 09:21
Develi bu yıl, 100’ün üzerinde bilim adamını misafir edecek

Geçen yıl yüzün üzerinde akademisyenin bilimsel tebliğiyle yapılan ve büyük takdir toplayan Uluslararası Develi-Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi’nin bu yıl ikincisinin düzenlenmesi için Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar riyasetinde, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, okul müdürleri, gazeteciler ve akademisyenlerin katılımıyla belediye meclis toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Başkan Mehmet Cabbar ve Kaymakam Duru’nun yapılacak kongrenin önemine dair yaptıkları kısa sunumlarının ardından 10-11-12 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan kongrenin başkanlığını yürütecek olan hemşerimiz, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Özkan geçen sene yapılan kongre hakkında bilgiler verdikten sonra bu yılki yapılacak kongrenin taslağı hakkında sunum yaptı.


Develi’nin geleceği hakkında kafa yoran böyle bir topluluğa sunum yapıp fikir alarak ortak akılla daha güzel neticelere varılabileceğini belirten Özkan “Bu kongrenin yapılmasında Develi Belediyemiz çok önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. Bu sene de yüzün üzerinde bilim insanını ağırlayacağımız ve Develimizin tanıtımını yapacağımız bu kongre için herkesin katkı sağlamasını diliyorum. İnşallah programımız şekillendikçe bu oturumları daha çok yaparak eksiksiz bir şekilde kongremizi tamamlamak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 09:21
  1. bilim
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