Develi Belediyesi’nin kırsal mahallelerdeki çalışmaları sürüyor

Develi Belediyesi ekiplerinin kırsal mahallelerdeki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yenice Mahallesinde baraj yapımı esnasında oluşan ve hayvanların düşme tehlikesi olduğu çukuru kapatan ekipler ayrıca mahalle mezarlığına su temini için kanal çalışması da yaptı. Ekipler ayrıca Kale Mahallesindeki arazi yol çalışmasını tamamlayarak mahalle sakinlerinin yaylalarına geçişi için yolları uygun hale getirdi.

KIRSAL MAHALLELERDE YAYA GEÇİDİ ÇALIŞMALARI

Öte yandan Develi Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için 81 ilde başlattığı ’Önce Yaya’ projesi kapsamında ekipler kırsal mahallelerdeki okul önlerinde yaya geçidi çizgilerini çekmeye devam ediyor. Öncesinde Çayırözü, Kulpa ve Soysallı Mahallelerinde çalışmaları tamamlayan ekipler Yazıbaşı, Gömedi, Epçe, Gümüşören, Ayşepınar ve Şıhlı’da da çalışmalarını bitirdi. Son olarak Şahmelik, Bakırdağı Mahallelerinde de benzer çalışmaları tamamladıktan sonra Develi merkezinde eksik olan yerlerde çalışmalarını devam ettirecek.