Develi Belediyesi kandil simidi dağıttı Develi Belediyesi tarafından Çarşı Camii cemaatine Regaip Kandili programı sonrası kandil simidi ikramında bulunuldu.

Develi Belediyesi tarafından Çarşı Camii cemaatine Regaip Kandili programı sonrası kandil simidi ikramında bulunuldu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar,“Hemşerilerimizin mübarek Regaip Kandilini tebrik eder, ilçemiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Mevla’dan niyaz ederim. Hatırlamanın ve sevindirmenin kat be kat sevap olduğu bu gecede bizler de Develi Belediyesi olarak halkımıza kandil simidi ikramında bulunarak onların her daim hatırımızda olduğunu göstermek istedik” dedi.

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