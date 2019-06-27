Develi Adliyesinden Hakim ve Savcılara Veda Yemeği
Yaklaşık 3 yıldır Develi Adliyesinde görev yapan Hakim ve Cumhuriyet Savcıları yeni görev yerlerine atandı.27 Haziran 2019 Perşembe 15:36
Yaklaşık 3 yıldır Develi Adliyesinde görev yapan Hakim ve Cumhuriyet Savcıları yeni görev yerlerine atandı.
Cumhuriyet Savcısı Selim Şerif Kocaeli Adliyesi, Hakim Nesrin Samsa Geçgin Yargıtay Tetkik Hakimi ve Hakim Cemre Günay ise Adana Adliyesine atandı.
Develi Adliyesinden ayrılan hakim ve savcılara veda yemeği verildi.
YORUM YAZ