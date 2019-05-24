Develi Adliyesi Çalışanları İftarda Buluştu. Develi Başsavcısı Selim Şerif Develi adliyesi çalışanlarına iftar verdi.

Develi Başsavcısı Selim Şerif Develi adliyesi çalışanlarına iftar verdi.

Develi ilçesindeki iftara Başsavcı Selim Şerif,Cumhuriyet Savcısı Kadir Yetişir, Cumhuriyet Savcısı Osman İleri ve Adliye Personeli katıldı.

Develi Başsavcısı Selim Şerif, "Adliye ekibi olarak iftar programı düzenledik. Bu güzel programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"dedi

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