Develeriyle "çocukları gibi" ilgileniyor

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Kızıltepe ilçesinin Suriye sınırındaki Aşağı Hatunlu köyünde yaşan çiftçi Mehmet Nezir Aydın, yavruyken aldığı 2 deveye çocukları gibi bakıyor.

Aydın, 4 yıl önce 2 yavru deve satın alarak "Badem" ve "Sakız" adını verdi. Geçmişte televizyon ekranlarında gördüğü ve beslemek istediği develerin bakımını üstlenen 7 çocuk babası Aydın, onları da evlatlarından ayırmıyor.

Develeri elleriyle besleyen, günlük bakımlarını yapan ve onlar için hiçbir masraftan kaçınmayan Aydın, havanın güzel olduğu günlerde sık sık köy çevresinde dolaştırdığı develerin sütünü de isteyene ücretsiz veriyor.

Aydın, AA muhabirine, hayvanları çok sevdiğini belirterek, birçok hayvan beslemesine rağmen deve sevgisinin kendisinde ayrı bir yerinin oluğunu söyledi.

Yörede bulunmayan, yıllardır sadece televizyonda gördüğü develeri beslemeye karar verdiğini aktaran Aydın, 4 yıl önce satın aldığı hayvanlarıyla yakından ilgilendiğini kaydetti.

- "Bazen onlarla konuşuyorum"



Deve beslemesinin çevresinde önce garip karşılandığını sonra ise herkesin alıştığını kaydeden Aydın, "Köy sakinleri de develerimi çok seviyor. Köye misafir gelenler ile yol güzergahında görenler araçlarından inip fotoğraf çekiyor. Köydeki çocuklar sık sık gelip devlere bakıyor." dedi.

Aydın, çevresindeki bazı kişilerin gelir elde edebilmesi için deve yerine inek beslemesi yönünde öneride bulunduğuna işaret ederek, "Ancak kimseye kulak asmıyorum. Deve beslerken ticaretini asla düşünmedim." ifadelerini kullandı.

Deve sütünün yararına inananların kendisinden süt istediğini, onlara ücretsiz deve sütü verdiğini belirten Aydın, deve yetiştiriciliğinin bölgede gelişmesi için çaba göstereceğini söyledi.

Develerinin bakımlarını yapmaktan ve onlarla ilgilenmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Develerimi kızım ve oğlum gibi seviyorum. Sabah akşam muhakkak yanlarına gelip temizliklerini, masajlarını yapıyorum. Bazen onlarla konuşuyorum. Gönül rahatlığıyla sınıra kadar devlerimi götürüp, beslenmelerini sağlıyorum. Kışın arpa ve mısır yediriyorum."



