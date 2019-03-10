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Develerin altında ölüyorlardı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde güreşirken tel örgünün dışına çıkan 2 deve, güreşleri izleyen 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

10 Mart 2019 Pazar 18:17
Develerin altında ölüyorlardı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde güreşirken tel örgünün dışına çıkan 2 deve, güreşleri izleyen 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu.Başından ve bacaklarından yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Çanakkale Çan Belediyesi tarafından Deve güreşi festivali gerçekleştirildi. Küçük Sanayi sitesi üzerinde bulunan deve güreşi sahasında gerçekleştirilen güreşlereEge ve Marmara bölgesinden 80 çift deve katıldı. Havanın güzel olması nedeniyle piknik havasında geçen güreşlerde iki deve güreştikleri sırada tel çiti geçerek seyircilerin arasına daldı. Develerin altında kalan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve sahipleri tarafından develer uzaklaştırılırken yaralı 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Düzenlenen etkinlikle ilgili açıklamaya yapan Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, "Ege ve Marmara bölgesinden 80 çift deve güreşlerimize geldi. Güzel bir havada gerçekleştirdiğimiz bu güreşlerimizde halkımızın hem deve güreşini izleyip hemde pikniklerini yapıyor olmaları bizleri memnun etti. Eski örf ve adetlerden biri olan deve güreşlerine sahip çıkarak, sonsuza dek yaşatmak istiyoruz. Güreşimizde yaşanan küçük kaza da ise yaralanan 2 hemşehrimize acil şifalar diliyorum" dedi.


Güreşlerin yapıldığı sırada alana izinsiz girmek isteyen CHP’li Belediye Başkan Adayı Bülent Öz, vatandaşlar ve güvenliklerin tepkisiyle karşılaştı. Görevlilerin üzerine yürüyüp tehlikeye aldırış etmeden alana giren kalabalık güreş sahasında halkı selamladı. Güreşlere Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, AK Parti İl Genel Meclis Başkanı Ömer Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Arslan, MHP Çan İlçe Başkanı Fevzi Karakaya, Çan Belediye Meclis üyeleri katıldı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 18:17
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