Develere botoks yapıyorlardı! Hükümet kararını açıkladı

Suudi Arabistan’da hayvanların ve özellikle de develerin doğal vasıflarını geliştirmek için kullanılan plastik cerrahi ve botoks enjeksiyonlarına konulan resmi yasak birkaç aydır yürürlükte.

Sputnik muhabirinin görüştüğü bazı deve sahipleri ve veterinerler, travma durumlarında develerin hala ameliyata alınabildiğini söyledi. Yasalar nezdindeyse develerin güzelliklerini koruyacak SPA bakımları ve kuaförler var.

Botoks genel olarak dudaklara enjekte ediliyor

Suudi Arabistan'da hayvanlara yönelik ve dolandırıcılar tarafından sıklıkla kullanılan dudak, kambur ve diz botoksu yasaklı ameliyatların listesine alındı. Ülkedeki geleneklere göre güzel bir hayvanın büyük başı, geniş boynu, sert kulakları ve geniş yanakları olmalı. Anlamlı bakan gözler, dudak ve burun da takdir topluyor. Devenin gövdesi uzun, kambur ve sırtıysa büyük olmalı. Saf bir devenin kulaklarıysa küçük olmalı, bu nedenle cerrahlar genelde gereksiz kısımları kesip gerekli şekli veriyordu.

Şimdi yasaları ihlal eden deve sahipleri herhangi bir yarışmaya katılmaktan men ediliyor, elindeki hayvana el konuyor ve kendisine iyi bir para cezası kesiliyor.

Büyük ödül uğruna botoks

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud adıyla her yıl 1 Ocak'ta düzenlenen festival kapsamında dişi develer arasında güzellik yarışması düzenleniyor. Festivale tüm Basra Körfezi'nden 30 binin üzerinde hayvan getiriliyor. Belirlenen toplam ödül fonunun tutarıysa tam 57 milyon dolar. Dişi develerin katıldığı güzellik yarışmasının kazananlarınaysa bu tutardan ayrılan rakam 40 milyon dolar.

Geçen yıl düzenlenen yarışmada 12 aday, sahipleri tarafından yasaklı botoks kullanıldığı gerekçesiyle yarışmadan elendi. Bu olay, söz konusu ameliyatların yasaklanmasına yönelik dava sürecini tetikledi. Olay Suudi toplumunda da geniş yankı buldu. Krallığın ulusal değeri haline gelen devenin baş ve gövdesinin ödül uğruna suni yollarla şekle sokulması sadece dolandırıcılık değil, gen havuzuna vurulan darbe olarak değerlendiriliyor.

Güzel deve gurur kaynağı oluyor

Suudi deve yetiştiricisi Halid el Kahtani, Sputnik'e verdiği demeçte ameliyatların 2 nedeni olduğunu söyledi. Başlıca nedenin maddi çıkar sağlamak olduğunu belirten el Kahtani, saf ırk olan bir devenin hem iyi fiyata satılabileceğini, hem de güzellik yarışmasında ödül alabileceğini vurguladı.

Ayrıca deve sahipleri arasında sürekli olarak ‘kimin devesi en güzel olduğu' konusunda çekişme yaşandığını aktaran el Kahtani, "Beyaz ya da mavi gözlü deve gurur kaynağı oluyor, sahibini herkes tanıyor ve onu konuşuyor. Bu tür dış özellikleri olan devenin fiyatı 1 milyon dolara kadar çıkabiliyor" diye konuştu.

Başkent Riyad'da bulunan El Taveej adlı veteriner kliniğin doktorlarından Muhammed Fehmi, Sputnik'e verdiği demeçte yarışmalar için bir hayvanın doğal dış görünümünü güzelleştirmeyi amaçlayan estetik ameliyatların kabul edilemez olduğunu, fakat hayvanların sağlığını ve güzelliğini korumak için yapılması mümkün ve hatta gerekli olan birçok ameliyat olduğunu da vurguladı.

Ameliyatlar hayvanlar için zararlı

Sputnik'e konuşan Suudi Arabistan Çevre Bakanlığı Hayvan Sağlığı Koruma Departmanı Genel Müdürü Ali el Dvirdj, şunları söyledi:

"Hayvanların ve özellikle de develerin dış görünümünün güzelleştirilmesine yönelik yasadışı ameliyatlar, hayvanın sağlığına büyük zarar verebilir. Bu ameliyatlar yasal değil, bu nedenle devlet kontrol mekanizmaları çalışmıyor. Prosedürler sıklıkla steril olmayan şartlarda yapılıyor, veterineri yaptığı hatadan dolayı sorumlu tutmak mümkün değil, dolayısıyla bu her zaman büyük bir risk."

Bu türden faaliyetlerin önünün kesilmesine yönelik büyük alışma yürütüldüğünü aktaran el Dviridj, yasal olmadığı tespit edilen tüm ameliyatların soruşturulduğu ve suçlulara ceza kesildiğini ifade etti. Hem deve sahiplerinin, hem de veterinerlerin cezaya tabi olduğunu söyleyen yetkili, örneğin veterinerlere kesilen cezanın 50 bin Suudi riyali (yaklaşık 14 bin dolar) olduğunu kaydetti.

Yıkama ve tıraşa izin veriliyor

Suudi deve yetiştiricisi Halid el Kahtani, her pazarda ve her festivalde develer için özel güzellik salonlarının organize edildiği, salonlarda develerin tıraş edildiği, yıkandığı ve yağ bakımının yapıldığı bilgisini verdi.