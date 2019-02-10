0553 313 94 23

Develer, spor kulübü yararına güreşti

- Muğla'nın Milas ilçesinde 140 devenin katılımıyla düzenlenen güreşlerde rakiplerinden kaçan develer, sahadakilere zor anlar yaşattı

10 Şubat 2019 Pazar 20:59
Develer, spor kulübü yararına güreşti


MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, Muğla Süper Amatör Lig'de mücadele eden Yeni Milasspor yararına deve güreşi festivali düzenlendi.

Milas Arena'da gerçekleştirilen festivale, Muğla, Çanakkale, Aydın, İzmir, Denizli ve Antalya'dan 140 deve katıldı.

Tribünleri dolduran yaklaşık 5 bin kişi, heyecanlı anların yaşandığı güreşleri ilgiyle takip etti. Güreşler sırasında rakiplerinden kaçan bazı develer, güreş alanında görev alan urgancılara ve sahiplerine zor anlar yaşattı.

Güreşlerde başarı gösteren develerin sahiplerine müsabaka sonrasında kupa takdim edildi.

Deve güreşi festivalinden elde edilen gelirin Yeni Milasspor Kulübüne bağışlanacağını ifade eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, deve güreşi festivallerinin Yörük kültürünün vazgeçilmez etkinliklerinden olduğunu söyledi.

Festivalde AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak ve beraberindekiler de güreş alanına gelerek seyircileri selamladı.

Vatandaşlar, stantlarda satışa sunulan deve sucuklarına da rağbet gösterdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 20:59
  1. Deve Güreşi
  2. Milas
  3. Muğla

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin, mahkumların organlarını zorla alıyor
    1. Çin, mahkumların organlarını zorla..
    2. Rıdvan Dilmen: Diagne oyundan..
    3. ABD'de kriz devam ediyor! Hükümet..
    4. Kahramanmaraş'ta amatör maçta kavga
    5. İBB’nin 'Üreticiden Tüketiciye..
    6. Bakan Kasapoğlu'ndan milli..
    7. Ahmet Çakar'dan 'penaltı' tepkisi:..
    8. Manchester City'den farklı galibiyet
    9. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    10. Mevlüt Uysal: İstanbul ayağa kalktı,..
    11. Mevlüt Uysal: AKM, İstanbul'a yakışır..
    12. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    13. Kestane ile nasıl saç boyanır?
    14. Samsun'da Açık Eskrim Turnuvası sona..
    15. ABD'de görüşmeler tıkandı hükümet..
    16. Cimbom'dan altın galibiyet! Fark 6'ya..
    17. İran'dan o ülkelere tehdit: Gözümüzden..
    18. Deyrizor'da DEAŞ-YPG/PKK çatışması..
    19. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında..
    20. Develer, spor kulübü yararına güreşti
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var