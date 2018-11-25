Develer spor kulübü yararına güreşti

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, sezonun ilk deve güreşi festivali düzenlendi.

Milas Arena'da gerçekleştirilen festivale, Muğla, Aydın, İzmir, Denizli ve Antalya'dan 120 deve katıldı.



Tribünleri dolduran yaklaşık 5 bin kişi, heyecanlı anların yaşandığı güreşleri ilgiyle takip etti. Güreşler sırasında rakiplerinden kaçan bazı develer, güreş alanında görev alan urgancılara ve sahiplerine zor anlar yaşattı.

Güreşlerde başarı gösteren develerin sahiplerine müsabaka sonrasında kupa takdim edildi.

Milas Deveciler ve Deve Güreşi Sevenler Derneği Başkanı Adnan Nazilli, gazetecilere yaptığı açıklamada, deve güreşi sezonunu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, festivalden elde edilen gelirin ise Milas Belediye Beçin Gençlikspor'a bağışlanacağını kaydetti.

