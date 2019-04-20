Deveci’den kan bağışı

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Kızılay ile Atakum İlçe Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliği ile başlatılan kan bağış kampanyasına destek olmak için kan bağışında bulundu.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, 19 Mayıs 1919 100. yıldönümü için Kızılay ile Atakum İlçe Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliği ile başlatılan kan bağış kampanyasına destek olmak için Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu’nda kurulan kan bağış ünitesine giderek kan bağışında bulundu. Kampanyaya destek olunmasına vurgu yapan Deveci, “Kızılay ve Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, 19 Mayıs 1919’un 100. yıldönümü münasebeti ile ilgili başlatılan kan bağışı kampanyasına destek vermek için Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu’na giderek kan bağışında bulunduk. Başta Atakumlular olmak üzere bütün Samsun’u, hayati önem taşıyan bu değerli kampanyaya destek vermeye davet ediyorum” dedi.

Deveci, özel kalemini belirledi

Atakum Belediyesi’nin özel kalem müdürü belli oldu. Atakum Belediyesi Özel Kalem Müdürü kamu hukuku doktorası yapmakta olan Merve Selin Cengiz oldu.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin göreve gelmesinin ardından Özel Kalem Müdürlüğü görevini kimin yapacağı, kamuoyu tarafından merak edilen bir konuydu. Deveci, Özel Kalem Müdürlüğü konusunda kararını verdi. Atakum Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevine kamu hukuku doktorası yapmakta olan Merve Selin Cengiz getirildi. Geçtiğimiz gün görevine başlayan Cengiz, “Atakum için yapacak çok işimiz var. Önümüzdeki 5 sene içerisinde, sözünü verdiğimiz projeler ile Atakum’u dünyanın cazibe merkezi olarak anılan şehirlerinden biri yapabilmek ve Atakumlu hemşehrilerimize üst düzey hizmet sağlayabilmek için mesai kavramı gözetmeden, canla başla çalışacağız” diye konuştu.