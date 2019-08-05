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Deveci: “Sosyal belediyeciliği önemsiyoruz”

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Sosyal belediyeciliği önemsiyoruz.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:21
Deveci: “Sosyal belediyeciliği önemsiyoruz”

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Sosyal belediyeciliği önemsiyoruz. Bu dayanışmayı göstermemiz gerekli” dedi.


Atakum Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. 7 gündem maddesinin bulunduğu mecliste, gündem dışı eklenen 7 önergeyle birlikte 12 madde görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.


Mecliste, CHP grubu tarafından sunulan 2 farklı önergede engellilere, öğrencilere, şehit yakınlarına ve gazilere Atakum Belediyesi’ne ait tesislerde çeşitli oranlarda indirim talep edildi. Mecliste açıklamalarda bulunan Deveci,Atakum’un öğrenci kenti olduğunu söyledi. Öğrencilerin belediyenin sosyal tesislerinden yüzde 10 oranında, engelli vatandaşların yüzde 25, birinci derece şehit yakınları ve gazilerin de yüzde 50 oranında indirimden faydalanması için önergeyi komisyona havale edeceklerini ifade eden Deveci, “Burası bir üniversite kenti olduğu için duyarlılığımızın olması gerekir. Meclisimizde aynı zamanda Yalı Kafe için genel bir indirim talebi de var. Ancak şöyle bir durum mevcut. Şu anki şirketimiz bizim ancak bize bağışlanmış bir şirket. Biz bu şirketin hiçbir masrafına karışmıyoruz. Kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Şirketimizle meclis gruplarıyla birlikte bir toplantı yapıp durum tespitinde bulunmalıyız. Günde orada kaç çay satılıyor, kaç su satılıyor; gelirin ne kadarı çaydan ve sudan karşılanıyor bunları değerlendirelim. Komisyonumuz çevre araştırması gerçekleştirsinler. Bu önergeyi de o şekilde hayata geçirelim. Üç ayrı konuda oranlar teklif edildi ama komisyon yeni oranlar teklif edebilir. Bu konuda hassasiyet gösterelim. Sosyal belediyeciliği önemsiyoruz. Hem öğrencilerimize, şehit yakınlarımıza, gazilerimize, yaşlılarımıza katkı vermemiz gerekir. Sosyal dayanışma göstermeliyiz. Biz sosyal belediyeciliği sürekli seslendiriyoruz. Bunu yapmamız lazım. Ancak komisyonumuz bütçe koşullarını göz önüne alarak bir değerlendirme yapacaktır. Bizim görevimiz halka hizmet etmek. En iyi hangi şekilde yapacaksak, çalışma koşullarını da ona uydurmalıyız. Benim hedefim bu. Dileğim, insanların olabildiğince oraya gelip yiyip içebileceği, bütçelerine dokunmayacağı bir hizmeti verebilmek. Umarım Türkiye’nin her tarafında böyle uygulamalara şahit oluruz. Türkiye artık yediğini içtiğini rahat rahat ödeyebilir insanların yaşadığı bir ülke olur. Hepimizin amacı bu. Yaşanabilir bir Türkiye için gayret gösteriyoruz. Yerel yönetimler kendi alanında, merkezi hükümet kendi alanında mutlu insanların olduğu bir ülke için gayret göstermeli” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:21
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