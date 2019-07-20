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Deveci Başkan’dan basın mensuplarına deve sucuğu ikramı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, basın mensuplarıyla 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle yemekte buluşarak, basın bayramlarını kutladı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:16
Deveci Başkan’dan basın mensuplarına deve sucuğu ikramı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, basın mensuplarıyla 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle yemekte buluşarak, basın bayramlarını kutladı. Deveci Başkan lakabıyla tanınan aynı zamanda Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı da olan Kaya, basın mensuplarına yemekte deve sucuğu ikram etti.


Yemeğe katılan basın mensuplarına teşekkür eden Başkan Kaya, "Bunca iş yükü altında davetimize katılan tüm basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Basın ve özellikle yerel basın bizim için çok önemli. Çünkü halkın haber alma ihtiyacını siz karşılıyorsunuz. Bizde yaptığımız hizmetleri sizlerin aracılığıyla halkımıza duyuruyoruz. Hem biz yöneticilerin hem de halkımızın sesi oluyorsunuz. 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bu özel gününüzde yanınızda olmak istedim. Ancak yurtdışında olacağım için programı bu tarihte düzenledik. Sizde bizi kırmadınız, katıldınız. Biliyorsunuz seçim zamanı benim için "deveciden başkan olmaz" demişlerdi. İncirliova halkı bunu söyleyenlere gerekli cevabı verdi, deveciden başkan olur dedi. Bende deveci başkan olarak deve sucuğu ikram ettiğimiz yemekte siz değerli basın mensubu arkadaşlarımla beraberim. Basın Bayramınızı kutluyorum, mesleki alanda sorunlarınızın çözüldüğü, bayramımızı gerçekten bayram havasında kutladığınız nice güzel günler diliyorum" diye konuştu.


Basın mensupları duyarlı davranışı nedeniyle Başkan Aytekin Kaya’ya teşekkür ettiler.


İncirliova Kültür Park’ta düzenlenen yemekte, CHP İncirliova İlçe Başkanı Hasbi Akman, İyi Parti İlçe Başkanı Ahmet Alak, Belediye Başkan Yardımcıları; Mehmet Güler, Kadir Ziftçi ile belediye meclis üyeleri ve daire amirleri de hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:16
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