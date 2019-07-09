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Deve mağarası ve Ölbe vadisi güzelliği ile dikkat çekiyor

Elazığ’daÖlbe Vadisi ve içerisinde bulunan Deve mağarası güzelliği ile dikkat çekiyor.

09 Temmuz 2019 Salı 10:58
Deve mağarası ve Ölbe vadisi güzelliği ile dikkat çekiyor

Elazığ’daÖlbe Vadisi ve içerisinde bulunan Deve mağarası güzelliği ile dikkat çekiyor.


Merkeze 15 kilometre uzaklıktaGöllübağ Mahallesi mevkiinde bulunan essiz güzelliktekiÖlbe Vadisi ve Deve mağarası, doğa tutkunu ziyaretçilerini bekliyor. Yeterince bilinmeyen vadi ve mağara bakir doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Geçmiş dönemde Bingöl ve Tunceli’den gelen kervanların Harput’a ulaşmak içinvadiyi kullandıkları ve yanlarında getirdikleriyağ, peynir gibi ürünleri soğuk olduğu için mağarada depoladıkları biliniyor . Yine bir zamanlar mağarayı eşkıyaların kullandığıve vadiden geçen kervanları soydukları efsanesi de anlatılıyor.


Ölbe Vadisi’nin Göllübağ Mahallesinden başladığını veFırat’a kadar gittiğini belirten mahalle Muhtarı SelahaddinDabakoğlu, “Eskiden kervan döneminde Bingöl ve Tunceli’nin bazı bölgelerinden bu yoldan Harput’a gelirlermiş.Hatta ben bunu 50 yıl önce halen hayvanla geldiklerini bilirim. Tunceli köylerinden son bahar aylarındapaşa armutu getirdiklerini biliyorum. Buraya deve mağarası diyoruz. Büyük bir mağara olduğu için veya develerle burada konaklama yaptılarsa ondan ismini deve koymuş olabilirler. Eşkiyaların da bir aralar konaklama yerleri olduğu söylenir. Burada oturur ve konaklarlarmış. Burada soygun yapmışlar. Öyle söyleniyor ve bunları da eski yaşlı insanlar bilirler. İçeride odacık şeklinde bir yer var. Orada da eşkıyanın reisleri otururmuş. Onun özel yeri diye söylerler. Daha önceden burayı incelemeye gelen üniversitende tarih hocalarımız var. Onlarda olayları anlattılar” dedi.


Mağaranın içinin çok serin olduğunu aktaran Dabakoğlu, “Doğudan yağ ve peynir getirenler yüklerini buraya boşaltırlar. Buz dolabı vesoğuk hava deposu olarak kullanmışlar. Önü Ölbe Vadisine bakıyor. Hemen karşısında dut ağacı ve su var. Vatandaşlar burada oturmuş oradan da içme suyu kullanmışlar. Ayrıca dut yemişler. Yol kenarların dut ağaçları dikmişler. Eskinin yokluk döneminde insanlar aç kalırsa dut yiyerek açlığını gidersin demişler. Mağaranın üzerinde 3,4 tane baca var. Yukarıdan da bir taş kaymış o bacanın arasına sıkışmış. Taş düşecek gibi duruyor. Ben 65 yaşındayım ve çocukken biz burada çok hayvan otlattık. O zamandan beri o taşa bakarız. O taşa dikkat edim düşebilir derlerdi ama halen düşmedi.Vali Çetin Oktay Kaldırım,turizm müdürü ile buraya 2 sefer geldi. Burayı turizme kazandıracağız diye söz verdi. Ayrıca stabilize olan yolların asfalt olması için söz verdiler” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:58
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