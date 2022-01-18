Deve katliamcılarında ilk kez bu kadarı görüldü! Covid can almaya devam ediyor

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Yeni Güney Galler’de (NSW) 36, Victoria’da 22, Queensland’da 16, Güney Avustralya’da (SA) 2 ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde (ACT) 1 kişinin Kovid-19’dan hayatını kaybetmesiyle, ülkede ilk kez bir günde virüsten 77 kişi öldü.

NSW’de 29 bin 830, Victoria’da 20 bin 180, Queensland’da 5 bin 962, SA’da 3 bin 79, ACT'de 1860, Tazmanya’da 1310, Kuzey Bölgesi’nde 625 kişide virüs tespit edilmesiyle son 24 saatteki vaka sayısı 72 bin 396 olarak kaydedildi.

Virüse yakalananların sayısı 1 milyon 450 bin 845’e çıktı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre yeni vaka sayılarıyla birlikte, Kovid-19’un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020’den bu yana 1 milyon 450 bin 845 Avustralyalı virüse yakalandı.

Halen 712 binden fazla vakanın bulunduğu ülkede, 4 bin 643 kişinin hastanedeki tedavisi sürerken, bugüne kadar 2 bin 745 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 aşısının hatırlatma dozunu yaptıranların oranının yüzde 23,2’ye çıktığı Avustralya’da, çift doz aşı olanların oranıysa yüzde 91,6.