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Devasa çukur "Kup" gizemini koruyor

Elazığ’ın Ağın ilçesinde Kup adı verilen ve anlatılanlara göre meteor düşmesi ile toprak çökmesi sonucu oluştuğu söylenen 50 metre derinliğindeki 500 metre genişliğindeki devasa çukur gizemiyle dikkat çekiyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:21
Devasa çukur "Kup" gizemini koruyor

Elazığ’ın Ağın ilçesinde Kup adı verilen ve anlatılanlara göre meteor düşmesi ile toprak çökmesi sonucu oluştuğu söylenen 50 metre derinliğindeki 500 metre genişliğindeki devasa çukur gizemiyle dikkat çekiyor.


İlçe merkezine 5kilometre uzaklıktaki Şenpınar Mahallesimevkiinde bulunan 50 metre derinliğindeki 500 metre genişliğindeki devasa çukur gizemini koruyor.Tarlaların ortasında bulunan ve halk tarafından ‘Kup’ adı verilen çukur görenleri hayrete düşürüyor. Çukurun kimse nasılve ne zaman oluştuğunu bilmezken, dilden dile meteor düşmesi vetoprak çökmesi sonucunda oluştuğu söylenmesiyle ilgi iyice artıyor.



"Meteor mu, Obruk mu"


Şenpınar Mahallesinde büyük bir çukur olduğunu belirten İlçe Belediye Başkanı Ali Uslu, “Kup çukuru diyoruz. Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bir çukur. Hatta dedelerimizden kalan rivayetler var. Kimi meteor çukuru kimi obruk diyor. Ama gizemini koruyor. İlçe kaymakamımız sağ olsun bu konuyla ilgili hassas. Hatta sakin şehir projemizle ilgili tarihi ve turistik gezilebileceklerin başında gelen bir yer. Çok da ilgi çeken bir yer. Gizemini koruduğu için de ayrı bir güzelliği var. Orayı da turizme kazandırdık” dedi.


Çukurun erozyonla biraz daha dolduğunu dile getiren mahalle sakinlerinden Saim Bozkurt ise, “Bizim zamanımızda daha derindi. Büyüklerimiz buraya meteor taşının düştüğünü söylüyorlar. Başka türlü böyle bir çukurun olma şansı ne derece. Zamanla etrafında kendiliğinden bitenağaçlar var.Aşağıda ki çamları abilerimiz dikmiş. Keban barajı yapıldığı zaman yetkiler buraya gelmiş ve araştırma yapmışlar. Hatta sondaj vurmuşlar ama herhangi bir bulguya rastlamamışlar. Babalarımız, dedelerimiz de bilmiyor. Onların zamanında da bu çukur varmış"diye konuştu.


Keban Barajı yapımı sırasında çukurda sondaj yaptıklarını aktaran mahalle sakinlerinden Selehattin Serttaş’da,“Herhangi bir bulgu, taşve başka bir şey bulamadılar. Hatta sondaj yaptıklarında su bile çıktı. Onun haricinde bizde başka bir bilgiye sahip değiliz. Çocukluk yıllarımızda burası bize eğlence yeriydi” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:21
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