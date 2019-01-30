Devam sütleri koruyucu içeriyor mu? | Devam sütleri nasıl hazırlanır? | Devam sütleri sağlıklı mı?

Deva sütleri yokluğunda ya da yetersizliğinde anne sütünü örnek alarak üretilen ve bebeğin süt ihtiyacını karşılayan sütlere denir. Devam sütleri nasıl üretilir? Devam sütlerinin ana maddesi nedir? Devam sütleri nasıl hazırlanır? Anne sütü ile Devam sütleri arasındaki fark nedir? Devam sütleri nasıl korunmalı? İşte Devam sütleriyle ilgili bilinmesi gerekenler.

Devam sütleri Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olarak üretildiği için koruyucu içermeleri yasaktır.Devam sütleri geleneksel bir yöntem olan kurutma ile toz haline getirilirler. Tüm tüketiciler ve ev hanımları çok iyi bilirler ki kurutulan ürünler, orijinal hallerine göre daha dayanıklı olurlar ve bozulmadan daha uzun süreler muhafaza edilebilirler. Gıdaları kurutarak dayanma süresini uzatma işlemi, gıda biliminin geleneksel yöntemlerden ilham alarak geliştirdiği bir yöntemdir. İçerisindeki su uzaklaştırılan ürünler daha uzun süre bozulmadan saklanabilir. Bunu tarhana kurutması gibi de düşünebilirsiniz. Tarhana kurutulduğu için bozulmayan ve uzun süre kullanılabilen bir gıdadır. Toz halindeki devam sütü Güvenli tüketim için hava almayacak şekilde ambalajlanır. Böylelikle son tüketim tarihine kadar güvenliğini ve besleyiciliğini korur. Devam sütleri de diğer toz gıdalar gibi serin ve kuru ortamda muhafaza edilmelidir. Devam sütlerinin tüketime hazır sıvı formları da vardır. Ancak onların dayanma süreleri daha kısadır. Ayrıca devam sütü kutularında, içindekiler kısmında bilimsel isimleri yer alan ve okuduğumuzda bize yabancı gibi gelen bileşenler vardır. Bunlar bebeklerin ihtiyacı olan, anne sütünde de bulunan besin öğeleridir. Bebeğinizin besin ihtiyacını karşılamak için devam sütlerine eklenir.

Devam sütleri nasıl üretiliyor?

Devam sütleri anne sütü yokluğunda ya da yetersizliğinde, anne sütü örnek alınarak üretilen, bebeğin süt ihtiyacını karşılamak için kullanılan sütlerdir. Devam sütleri yıllar süren araştırmaların sonucunda bebeklerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel üretilmiştir. Hammadde seçiminden itibaren, çok özel kurallarla üretilir ve sıkı denetim ve kontrollerden geçerler.

Devam sütleri nasıl korunur?

Devam sütlerinin ana maddesini uygun bir süt kaynağı oluşturur. Süt, gıda güvenliği kurallarına uygun ortamında beslenen hayvanlardan, yine gıda güvenliği koşullarına uygun olarak toplanır. Sütün temel olarak protein, karbonhidrat ve yağı gereği kadar kullanılır, bebeğin ihtiyacından fazla olan bileşenler sütten uzaklaştırılır ve normalde bu sütlerde olmayan ancak bebeğin gereksinim duyduğu vitamin, mineral gibi ögeler ilave edilir. Bunlar her devam sütüne belirli miktarlarda ilavesi zorunlu olan besin ögeleridir. Ayrıca, bebek beslenmesinde faydalı olan, devam sütüne isteğe bağlı olarak katılan kimi besin ögeleri de olabilir. Bunlara örnek olarak prebiyotik lifler, probiyotik mikroorganizmalar, nükleotidler, omega 3 kaynağı olarak balık yağı verilebilir.

Gıdaları kurutarak dayanma süresini uzatmak, gıda biliminin geleneksel yöntemlerinden ilham alarak geliştirdiği bir yöntemdir. İçerisindeki su uzaklaştırıldığı takdirde, ürünler daha uzun süre bozulmadan saklanabilir. Bunu tarhana kurutması gibi de düşünebilirsiniz. Tarhana kurutulduğu için bozulmayan ve uzun süre kullanılabilen bir gıdadır. Toz halindeki devam sütü güvenli tüketim için hava almayacak şekilde ambalajlanır. Böylelikle son tüketim tarihine kadar güvenliğini ve besleyiciliğini korur. Devam sütleri de diğer toz gıdalar gibi serin ve kuru ortamda muhafaza edilmelidir. Devam sütlerinin tüketime hazır sıvı formları da vardır. Ancak onların dayanma süreleri daha kısadır. Devam sütlerinde gıda Türk Gıda Kodeksi gereğince koruyucu ve tatlandırıcı kullanımı da yasaktır.