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Devalispor Başkanı Ali Kabak’dan Teşekkür Mesajı

Develispor Başkanı Ali Kabak 1.

06 Ağustos 2019 Salı 11:17
Devalispor Başkanı Ali Kabak’dan Teşekkür Mesajı

Develispor Başkanı Ali Kabak 1.Aşık Seyrani Futbol turnuvasının ardından bir teşekkür mesajı yayımladı.


Develispor Başkanı Ali Kabak "19. Yüzyıl halk ozanlarımızdan, Fuzuli, Yunus Emre, Karacaoğlan’ın talebesi,Develi denilince akla gelen gurur nişanemiz Aşık Seyrani adına düzenlediğimizDevelispor 1. Aşık Seyrani Futbol Turnuvasını 03-04 Ağustos 2019 günlerinde İlçemiz stadyumunda gerçekleştirdik. 6 ayrı ayrı ilden en yakın 100 km en uzak 350 Km den ilçemize gelen 2007-2008-2009 Doğumlu pırıl pırıl çocuklarımıza Futbol ile yoğurarak Aşık Seyrani’yi ve Develi’yi anlatmak paha biçilemezdi" ifadesinde bulunduğu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:


"Gelen yavrularımıza ve teknik ekiplerine Develi’mizin nasıl misafirperver olduğunu elimizden geldiğinde göstermeye çalıştık. Elimizdeki öz imkanlarımız sayesinde ne gerekiyorsa daha fazlasını yaptığımızı düşünüyorum. Bu turnuvada bize destek olan başta Develi Kaymakamımız Murat Duru beyefendiye, Gençlikspor İlçe Müdürümüz Adem Demir beye, Develi Ticaret Odamıza, Develi Esnaf Sanatkar Odamıza, Develi Şoförler ve Otomobilciler Odasına, Develi Süt Üreticileri Birliğimize, Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine ve Develi Ziraat Odamızın başkanlarına çok teşekkür ediyorum.


Turnuvamızın Organizesini Yapan ve bu kadar güzel birTurnuva olmasının baş mimarları Kıymetliİsmail Okumuş ve Rıdvan Şirvani hocalarıma takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum.


Ayrıca Turnuvamızın kapanış programına katılan, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar beye,Gençlik Spor İl Müdürümüz Murat Eskici’ye, İlçe Müdürümüz Adem Demir’e, Kayseri ASKF Başkanı Musa Soykarcı’ya İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Murat Toprak’a, Siyasi Partilerimizden katılan İlçe Başkanları Yunus Özer, Mehmet Künyeli ve Emirali Özçakır’a, Öksüt Madencilik Halkla İlişkiler Müdürü Ogun Otyakmaz’a, İsmail Okumuş ve Rıdvan Şirvani hocalarıma, Devalispor Kulübü başkanı Özben Şimşek’e, İhlas haber ajansı Develi Temsilcisi ve Erciyes fm ve Erciyes Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mahmut Kılınç ve Basınımızın güzide temsilcilerine Ali Törk Kaptanımız Kerem Özdemir kardeşimize ve ikigün boyunca Yavrularımızın yemeklerinin hazırlanması ve sunumunu üstlenen Kadir Kemer’eçok teşekkür ediyorum.


Develi 1.Aşık Seyrani Futbol Turnuvasının, Develi’miz adına çok yararlı olduğunu düşünüyor, Seneye daha güzel ve daha fazla katılımın olduğu bir organizasyon olacağına inanıyoruz.Her şey Develi’miz ve Develi’mizin geleceği yavrularımız için."

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:17
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