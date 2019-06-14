Dev uçak böyle batırıldı Antalya’dan Edirne’nin Keşan ilçesi İbrice Limanı’na 6 tır ile getirilen dev uçak denize batırıldı.

Antalya’dan Edirne’nin Keşan ilçesi İbrice Limanı’na 6 tır ile getirilen dev uçak denize batırıldı.

1995 yılında ilk seferini yapan, geçen yıl ise emekliye ayrılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı geçtiğimiz Mart ayında 6 tırla parçalar halinde Antalya’dan havalimanından yüklenerek Keşan’a getirildi. Edirne’nin Keşan ilçesinde gövde montajı tamamlanan dev uçak İbrice Limanı’nda denize batırılacağı 1 mil açığaçekildi. Dev uçağın çekilmesi ile batırılma işlemlerine başlandı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda dev uçak denize batırıldı.

30 metre derinliğe batırılan uçak dünyanın en büyük batık yolcu uçağı oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.