Dev Türk şirketi o firmayı satın alarak piyasaya girdi: Şirket Yenilenebilir enerjide İddialı!

Türk sanayi devi Tüpraş'ın bağlı ortaklığı Entek Elektrik, Romanya'da 214,26 MWm kapasiteye sahip güneş enerji santrali projeleri için iki şirketin hisselerini devralmak üzere anlaşma imzaladı.

Türk sanayi ve petrol devi Tüpraş’ın bağlı ortaklığı Entek Elektrik Üretimi A.Ş. (Entek), Romanya'da önemli bir anlaşmaya imza attı. Entek’in %100 pay sahibi olduğu Enspire Enerji Yatırımları ve Hizmetleri A.Ş. (Enspire), Romanya’da güneş enerji santrali izinlerine ve proje arazilerine sahip iki şirketin hisselerinin tamamını devralmak üzere anlaşmaya vardı. Bu gelişme, Tüpraş tarafından 14 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Açıklamaya göre, Enspire, Romanya’da geliştirme aşamasındaki 214,26 MWm kapasiteye sahip olacak ve bir kısmı başvuru sürecinde olan güneş enerji santrali izinlerine sahip Eco Sun Niculesti S.R.L. ile geliştirilen projenin arazisine sahip Euromec-Ciocanari S.R.L. şirketlerinin sermayelerinin %100’ünü devralacak. Bu hisseler, Econergy International Limited şirketinden yaklaşık 32,9 milyon Euro şirket değeri üzerinden satın alınacak. Sözleşme uyarınca, rekabet ve doğrudan yatırım otoritelerinin izinlerinin alınması ve proje izinlerinin tamamlanarak projenin inşaata hazır hale getirilmesi gibi kapanış ön şartlarının tamamlanmasının ardından şirketlerin payları Enspire’a devredilecek. Kapanışın 31 Ocak 2025 tarihine kadar tamamlanması öngörülüyor.

YATIRIMIN STRATEJİK ÖNEMİ

Bu yatırım, Tüpraş'ın yenilenebilir enerji alanında attığı stratejik adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Şirket, bu yatırımla Romanya'da güneş enerjisi sektöründe önemli bir konuma gelmeyi hedefliyor. Tüpraş, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla enerji dönüşümünde öncü bir rol üstlenmeyi amaçlıyor.

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GELECEK PLANLARI

Tüpraş, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla enerji portföyünü çeşitlendirmeyi ve karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor. Enspire’ın Romanya'da gerçekleştireceği bu yatırım, Tüpraş'ın uluslararası enerji piyasasında da etkisini artırmasını sağlayacak. Şirket yetkilileri, bu tür yatırımların devam edeceğini ve enerji sektöründe yenilikçi projelere imza atacaklarını belirtiyor.



PROJE SÜRECİ VE BEKLENTİLER

Söz konusu projenin tamamlanması için gerekli olan izin süreçleri ve inşaat hazırlıkları titizlikle yürütülecek. Tüpraş yetkilileri, bu yatırımın çevresel etkilerini minimize etmek ve yerel halkla iş birliği içinde projeyi hayata geçirmek için çalışmalar yapacaklarını vurguluyor. Projenin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanarak faaliyete geçmesi hedefleniyor.

AÇIKLAMADA ŞU İFADELER YER ALD;

‘’Bağlı ortaklığımız Entek Elektrik Üretimi A.Ş.’nin (“Entek”) %100 pay sahibi olduğu Enspire Enerji Yatırımları ve Hizmetleri A.Ş. (“Enspire”), Romanya’da geliştirme aşamasındaki 214,26 MWm kapasiteye sahip olacak ve bir kısmı başvuru sürecinde olmak üzere güneş enerji santrali izinlerine sahip Eco Sun Niculesti S.R.L. ile geliştirilen projenin arazisine sahip Euromec-Ciocanari S.R.L. şirketlerinin sermayelerinin %100’üne denk gelen hisselerin, Econergy International Limited şirketinden, kapanış uyarlamasına tabi olmak üzere yaklaşık 32,9 milyon Euro şirket değeri üzerinden devralınmasına yönelik Pay Alım Satım Sözleşmesini imzalamıştır. Sözleşme uyarınca ilgili rekabet ve doğrudan yatırım otoriterleri izinlerinin alınması ve proje izinlerinin tamamlanarak projenin inşaata hazır hale getirilmesi gibi kapanış ön şartlarının tamamlanmasını takiben, şirketlerin payları Enspire’a devir olacaktır. Kapanışın 31 Ocak 2025 tarihine kadar tamamlanması öngörülmektedir.

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