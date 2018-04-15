Dev tünelde ışığa son 50 metre!

Giresun’un iç bölgelerdeki ilçeleri ile Sivas’la ulaşımının sağlandığı ana güzergahta yer alan ve toplam uzunluğu çift tüp şeklinde 11 bin 810 metre olan tünelin sağ tüpünde kalan 600 metrelik mesafeyle birlikte inşaatın haziran ayında bitirilmesi planlanıyor. Türkiye’nin en büyük tünelleri arasında yer alan tünelin 27 Haziran’da tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları: “Sol tüp tünelde ışığı görmeye 50 metre kaldı. Günde yaklaşık 9 metre kazı çalışması yapılıyor, bu şekilde düşündüğümüzde bir hafta veya 10 gün içerisinde ışığı görmüş olacağız” dedi.