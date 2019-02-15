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Dev şirketler tedarik zincirlerinde "siber güvenlik" arayacak

Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya gelen dev şirketler, tedarik zincirlerinde yer alan şirketlerde “siber güvenlik” arayarak tedarik zincirlerini siber ataklardan korumaya çalışacak

15 Şubat 2019 Cuma 14:53
Dev şirketler tedarik zincirlerinde "siber güvenlik" arayacak

MÜNİH (AA) – Bu yıl 55'incisi düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’nda (MSC19) “siber güvenlik” bir kez daha ana konulardan birisi olurken, uluslararası şirketler dijital tedarik zincirlerini hackerlerden korumak için kulis yapıp, güvenlik alanında çalışmalar gerçekleştirecek.

Geçen yıl MSC ve Siemens tarafından kurulan “Charter of Trust” girişimine katılan şirket sayısı MSC19’da, 16’ya yükseldi.

Girişimde yer alan şirketler arasında Deutsche Telekom, Allianz, Airbus, Daimler, Cisco, Tüv Süd, IBM ve NXP bulunuyor. Almanya Enformasyon Teknolojileri Güvenlik Dairesi de girişimde yer aldı. katılımcı dev şirketler, tedarik zincirlerindeki şirketlerde “siber güvenlik” arayacak ve tedarik zincirlerini siber ataklardan korumaya çalışacak.

Siemens Üst Yöneticisi (CEO) Joe Kaeser, MSC19’da düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, siber güveliğin başarılı bir dijital ekonomi ve kritik altyapıların korunması için kilit unsur olduğunu belirterek, “Siemens, tedarikçiler için kademeli olarak minimum siber güvenlik gereksinimleri arayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier da, endüstriyel tedarik zincirinde siber güvenlik konusunun önemli olduğuna vurgu yaparak, "Bir zincirin en zayıf kısmı güvenlik için çok önemlidir.” dedi.

Dijitalleşme ile birbirine bağlılığın arttığına işaret eden Altmaier, bununla birlikte sanayide "manipülasyon" tehlikesinin çoğaldığını belirtti.


- Siber saldırılardan 550 milyar dolarlık zarar


Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’ne (CSIS) göre, geçen yıl hackerler tarafından yapılan siber saldırılar dünya çapında 550 milyar doların üzerinde hasara yol açtı. Alman sanayisi de söz konusu ataklardan dolayı son iki yıl içinde 43 milyar avro zarara uğradı.

Siber saldırıların küresel olarak şirketlerin yüzde 68'ni etkilediği belirtilirken, dünya çapında siber saldırıya uğrayan üç şirketten biri bilgisayar veya akıllı telefon kaybı yaşıyor. Rapor edilen ataklardan dörtte birinde şirketlerin "hassas verileri" kaybettiği görülürken, beşte birinde de üretim sistemlerinin kayba uğradığı ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:53
  1. Münih Güvenlik Konferansı
  2. siber güvenlik
  3. uluslararası şirketler

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