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Dev şirket üretimi durduruyor! Binlerce kişi işsiz kalacak

Fransa merkezli uçak üreticisi Airbus, A380 süperjumbo jet yolcu uçaklarının üretimini durduracağını açıkladı. Söz konusu karardan 3 bin 500 işçinin etkileneceği ifade edildi.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:25
Dev şirket üretimi durduruyor! Binlerce kişi işsiz kalacak

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in en büyük rakibi Avrupalı Airbus, geniş gövdeli A380 süperjumbo uçaklarının üretiminini "yeterli talep gelmediği" için 2021'de durduracağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, 2021'de A380 modeli uçağın son kez üretilip teslim edileceği ve üretimin durdurulacağı belirtilirken söz konusu karardan 3 bin 500 işçinin etkileneceği de ifade edildi.

A380 siparişlerini düşürdüler

Açıklamada görüşlerine yer verilen Airbus Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Tom Enders, "Bugün bu duyuruyu yapmamız bizim için ve küresel olarak A380 paydaşları için sancılı." ifadesini kullandı.

Airbus'ın A380 tipi uçakların en büyük müşterisi olan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Havayolları siparişlerini 162 uçaktan 123 uçağa düşürdüğü de belirtilen açıklamada, Emirates'in A380'ler yerine toplamda 70 adet A330-900s ve A350-900s için 21,4 milyar dolar değerinde yeni bir anlaşma imzaladığı kaydedildi.

Boeing 747'ye rakip olarak üretilmişti

Airbus'ın 800'den fazla yolcu kapasitesine sahip uçağı, Boeing'in 747 modeline rakip olması için üretilmişti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:25
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