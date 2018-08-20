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Dev şirket İran'dan çekilme kararı aldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Fransız petrol şirketi Total, İran'dan çekilme kararı aldı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 18:43
Dev şirket İran'dan çekilme kararı aldı

Fransız petrol devi “Total”, Washington’un Tahran’a yeniden yaptırımlar uygulaya başlamasıyla İran pazarından resmen çekildiğini açıkladı.

Total, İran’da milyarlarca dolarlık projesini sonlandırarak, pazardan resmen çekildi.

Geçtiğimiz yaz İran, Total öncülüğünde, Çin’in Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) ve İran’ın Petro Pars Şirketi’nin dahil olduğu uluslararası konsorsiyum ile Güney Pars gaz projesinin 11. sahasının geliştirilmesiyle ilgili 8.4 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.

Total yüzde 50.1’lik hissenin sahibiyken, CNPC yüzde 30, Petro Pars ise yüzde 19.9’luk paya sahipti.

Total Şirket CEO’su Patrick Pouyanne, daha önce yaptığı açıklamada, şirketin, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları yürürlüğe girdikten sonra alanı daha da geliştirmek için ABD’den muafiyet isteyeceğini açıklamıştı.  

 RESMEN ÇEKİLDİLER

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, bugün yaptığı açıklamada, Total’in resmen çekildiğini belirtti.

İran, şirkete ABD ile muafiyet anlaşmasına varması için 60 günlük bir süre tanıdı. Ancak süre, şirket muafiyet alamadan sona erdi.

WASHİNGTON YAPTIRIMLARI ETKİLEDİ

ABD, geçtiğimiz Mayıs ayında Tahran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilirken, Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere iki aşamalı olarak İran’a yönelik yaptırımlarını yeniden uygulama kararı almıştı.

Kasım ayında başlayacak yaptırımların ikinci aşaması İran’daki petrol endüstrisini hedefliyor.

Fransız petrol şirketi Total, Washington tarafından yaptırımlardan muaf tutulmadıkça, İran’da kalmanın imkansız olacağını açıklamasında bulunmuştu. 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 18:43
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