Dev seyahat şirketinden iflas sinyali! Rezervasyonlar güvence altında mı?

Avrupa’nın üçüncü büyük seyahat grubu olan FTI mali zorluklarla karşı karşıya. Şirketin yıllık cirosu 3,7 milyar Euro olmasına rağmen, 91,5 milyon Euro faaliyet zararı bildirdi ve özsermaye oranı yüzde 2,4’e düştü. FTI’ın devamlılığı “güvence altına alınmış” olarak tanımlanıyor olsa da yüksek borç yükü altında olduğu ve iflas riski taşıdığı belirtiliyor.

BORÇLARI ÖDEYEMEME RİSKİ VAR

Alman Seyahat Birliğine (DRV) göre FTI iflasa karşı Alman Seyahat Garanti Fonu tarafından korunuyor. Ancak yüksek borçları ödeyememe riski ve şirketin fona yatırması gereken maksimum yüzde dokuzluk teminat depozitosunu ödeyememesi, durumun ciddiyetini gösteriyor.

İFLAS DURUMUNDA NE OLUR?

Kuzey Ren-Vestfalya Tüketici Danışma Merkezi, paket tatiller için yapılan ödemelerin genellikle tur operatörünün iflas etmesi durumunda iade edileceğini söylüyor. Federal Bağımsız Seyahat Acenteleri Birliği (VUSR) ise, FTI’ın finansal durumu ve rezervasyon gelişimi hakkında daha fazla şeffaflık talep ediyor.

FTI sözcüsü Angela Winter, geçmiş mali yılda elde edilen satış artışının ve yaz için yapılan rezervasyonlardaki çift haneli artışın şirketin geleceği için umut verici olduğunu belirtiyor.



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