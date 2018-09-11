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Dev savaşın ayak sesleri! Putin'den dikkat çeken Çin açıklaması

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ile yaşanan gerilimi arttıracak açıklamalarda bulundu. Putin, "Çin ile askeri ilişkilerimizi arttırıyoruz" dedi.

11 Eylül 2018 Salı 15:40
Dev savaşın ayak sesleri! Putin'den dikkat çeken Çin açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın Vladivostok şehrinde başlayan Uluslararası Doğu Ekonomik Forumu'nda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi.

Görüşmede, ülkeler arasındaki ikili ilişkilere ele alındı. Rusya ve Çin'in siyaset, güvenlik ve savunma alalarında güvene dayalı bir ilişki geliştirdiğini ifade eden Putin, Çin Devlet Başkanına "Rus-Çin ilişkilerinin gelişimine şahsen çok dikkat ettiğinizi biliyorum. Sizinle düzenli iletişim halindeyiz. Rusya'da sizi ağırlamaktan memnun oldum" dedi.

Bu yıl iki ülke arasındaki ticaret cirosunun 100 milyar dolar olabileceğini belirten Putin, "Yıllık yüzde 30'dan fazla büyüme var" diye konuştu.

Xi ise, Pekin ve Moskova'nın sürekli temas halinde bulunduğunu ifade ederek, "Sizinle görüş alışverişinde bulunmaya ve yakın koordinasyon içinde olmayı sürdürmeye hazırım" dedi.

"ASKERİ VE TEKNİK KONULARDA DA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNDE MUTABIK KALDIK"

Görüşme hakkında açıklama yapan Rusya devlet başkanıVladimir Putin, Xi ile askeri ve teknik konuları ele aldıklarını belirterek, "Başkanlarımız ve ülkelerimiz arasında büyük dostluğumuz var. Çin ile ilişkilerimizin geliştirilmesi üzerine bir görüşme yaptık. Sadece ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi değil ayrıca askeri ve teknik konularda da ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde mutabık kaldık" dedi.

İki ülke arasındaki ticaretin zirveye ulaşmasını değerlendiren Putin, "Bunlar umut verici gelişmeler ve 10 yıllık program çerçevesinde gelişen anlaşmaların sonuçları" ifadelerinde bulundu.

 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 15:40
  1. Vladimir Putin
  2. Uluslararası Doğu Ekonomik Forumu
  3. Xi Jinping

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