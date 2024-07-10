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Ekonomi Dev sanayi şirketi iflasın eşiğinde: 2 ay süre verildi! Sektöründe lider firma için iflas etti demeye ramak kaldı
Ekonomi

Dev sanayi şirketi iflasın eşiğinde: 2 ay süre verildi! Sektöründe lider firma için iflas etti demeye ramak kaldı

Yeniakit Publisher
2024-07-10 17:39:00 - 2024-07-10 17:53:01
Dev sanayi şirketi iflasın eşiğinde: 2 ay süre verildi! Sektöründe lider firma için iflas etti demeye ramak kaldı

Yüksek enflasyon, ülke genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle şirketler maliyetlerini karşılamakta epey bir zorluk çekiyor. Türkiye'deki şirketler ve dünyadaki şirketler büyük iflas dalgasıyla karşı karşıya kalmış durumda. Birçok ülkede bir bir iflas yaşanıyor. Bu kez Türkiye'de dev şirketlerden olan sanayi şirketlerinden Asman Çelik'in iflas haberi ile ilgili kötü haber geldi!

Sanayi şirketlerinden Asman Çelik'in konkordato süresinin 2 ay daha uzatıldığı bildirildi.

Ülke genelinde otomotiv, tarım, endüstri, gıda ve enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren Asman Çelik'in konkordato süresi 2 ay daha uzatıldı.

Bulundukları sektöre damgasını vuran şirketler bile ekonomik krizden yakasını kurtaramıyor. Bu firmalardan biri de Asman Çelik... Ekonomim'de yer alan habere göre, konkordato ilan eden Konya merkezli Asman Çelik'e 2 ay daha ek süre verildi. Otomotiv, tarım, endüstri, gıda ve enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren Asman Çelik yüzlerce çalışanıyla adından söz ettiren şirketlerin başında geliyordu.

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