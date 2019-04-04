0553 313 94 23

Dev projede sona gelindi

Yüzde 99’u tamamlanan 19 Mayıs Dağköy Barajı ile yılda 22,27 milyon metreküp içme suyu ve ülke ekonomisine yıllık 41 milyon 205 bin TL’lik katkı sağlanacak.

04 Nisan 2019 Perşembe 10:51
Dev projede sona gelindi

Yüzde 99’u tamamlanan 19 Mayıs Dağköy Barajı ile yılda 22,27 milyon metreküp içme suyu ve ülke ekonomisine yıllık 41 milyon 205 bin TL’lik katkı sağlanacak.


Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü’nün 2019 yılı yatırım programı kapsamında Samsun’da devam eden 48 adet projesi bulunuyor. Projelerin toplam tutarı 1 milyar 360 milyon 292 bin TL. Projelerden 25’inin yapımına devam ediliyor. 10 proje ihale aşamasında. 13 projeye ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanılamadı.


7. Bölge Müdürlüğü’nün Samsun’daki mega projelerinden biri olan 19 Mayıs Dağköy Barajı inşaatının sonuna gelindi. Barajın faaliyete girmesinin ardından yılda 22,27 milyon metreküp içme suyu, 41 milyon 205 bin TL’lik tasarruf ve 3 bin 800 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.



19 Mayıs Dağköy Barajı’nda sona gelindi


139 milyon 940 bin TL maliyeti bulunan 19 Mayıs Dağköy Barajı’nın yüzde 99’u tamamlandı. Sulama ve içme suyu amaçlı, 43,40 milyon metreküp depolama hacmine sahip 19 Mayıs Barajı’ndan alınacak su, 1230 m isale hattı ile arıtma tesisine iletilecek ve 100 bin metreküp/gün kapasiteli arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra yaklaşık 51 km bağlantı hattı ile 19 Mayıs, Bafra ilçeleri ile Dereköy, Yörükler, Doğanca ve Çetinkaya Mahallelerinin 2050 yılı projeksiyon nüfusu içme suyu ihtiyaçları karşılanacak. Yılda 22,27 milyon metreküp içme suyu sağlanacak ve ayrıca 76.930 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak. Bu proje tamamlandığında 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 41 milyon 205 bin TL katkı ve 3 bin 800 kişiye de istihdam alanı sağlanması hedefleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 10:51
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serik Belediye Başkanı Aputkan mazbatasını aldı
    1. Serik Belediye Başkanı Aputkan..
    2. Sigarayla mücadele yoğunlaşacak
    3. Dünyanın robotları Samsun’da yarışacak
    4. GÜNCELLEME - Denizli'de yolcu otobüsü..
    5. İlk gün 6 saatlik toplantı
    6. Şarampole yuvarlanan araçtan sağ..
    7. Ticaret Bakanı Pekcan: "2019 yılının..
    8. İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı..
    9. Başbuğ Türkeş anılıyor
    10. Ticaret Bakanı Pekcan: "2018 yılının..
    11. Citroen'den nisan ayı kampanyası
    12. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet..
    13. ETÜ - TÜMSİAD İşbirliği protokolü..
    14. Milletvekili Fendoğlu, Türkeş’i andı
    15. Tüketicilere "icra faizi" uyarısı
    16. Ticaret Bakanı Pekcan: "2018 yılının..
    17. Eyüp Kahveci: "Kaybetmişliğim,..
    18. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mart..
    19. Ticaret Bakanı Pekcan: "Mart ayında..
    20. Kanser belirtileri diğer hastalıklarla..
    21. ABD’den Venezuela’ya 400 milyon..
    22. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mart..
    23. Türkiye ihracat rekoru kırdı
    24. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman..
    25. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı..
    26. Yeni Başkan Korkmaz, görevi resmen..
    27. Avrupa borsaları
    28. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019'un..
    29. 'Seçimi kazandım' deyip Anıtkabir'e,..
    30. Gençler yenilikçi fikirleriyle yarıştı
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Hem nalına hem de mıhına vuruyorlar
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Hem nalına hem de mıhına vuruyorlar
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İmamoğlu resmen şov yaptı!
    İmamoğlu resmen şov yaptı!

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi