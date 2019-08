Dev projede geri sayım başladı! Bakan merakla beklenen tarihi açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Vali Kemal Çeber, AK Parti Rize milletvekilleri Osman Aşkın Bak ve Muhammet Avcı ile Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.



Turhan, inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi ve kültürel dokusuyla adeta cennetten bir köşe olan Rize'de, sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı projelerinden olan Rize-Artvin Havalimanı'nın inşası için çalıştıklarını söyledi.

Havalimanının yapılması için bölge insanlarının yıllarca beklediğini ifade eden Turhan, sürekli krizlerin olduğu, yatırım planlamalarının yapılamadığı ülkede havaalanı yapımının yılan hikayesine döndüğünü, geçmişte havalimanı kurma girişiminde kimsenin bulunamadığını kaydetti.



Turhan, Rize'nin evladı Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyaset sahnesine çıkmasıyla ülkenin yeniden imar edilmeye başlandığını vurgulayarak, "Bu havalimanı da ülkeyi yeniden inşa etme projesinin bir parçasıdır. Kapsamlı bir etüt ve fizibilite yaptırdık ve böylece bu noktada Rize Artvin Havalimanı'nın yapımını başlattık. Rize- Artvin Havalimanı, Avrupa'nın deniz üzerine kurulan ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra ülkemizin deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilecek ikinci havalimanı oldu." diye konuştu.



Havalimanında 85,5 milyon ton dolgu alanı yapılacağına işaret eden Turhan, şunları söyledi:



"Şu ana kadar da 242 ağır iş makinesiyle günde 120 bin ton taş dolgu yapılarak 32 milyon ton üzerinde taş dolgusunu tamamlamış durumdayız. Bunun 11 milyon tonu da kategorik taş dediğimiz mendireğin yapımında kullanılıyor. Havalimanımızın en önemli kısmı olan taş dolgu mendireğinin de yüzde 64'ü tamamlanmış durumda. Havalimanı altyapı tesisleri inşaatının tamamı düşünüldüğünde projenin yüzde 40'a yakınını tamamlamış bulunuyoruz."

Bakan Turhan, inşaat için 7 bin 653 beton blok üretildiğini ve bunların 5 bin 136'sının mendireğe yerleştirildiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Bu sayıyı 19 bin 250'ye çıkaracağız ve bu yılın sonunda mendireği tamamlamış olacağız. Daha da önemlisi pistin, apronun ve taksi yolunun yapımına da bu yıl kasım ayında başlayacağız. Üstyapı tesislerini de altyapısı ile eş zamanlı bitireceğiz. Bu projeye, bölgeye sağlayacağı katkılar nedeniyle büyük önem verdiğimiz için 7 gün 24 saat çalışıyoruz çünkü bu havalimanı, Rize ve Artvin'in kent merkezi ile turizm potansiyeli olan ilçelerinin gelişmesine önemli katkı sağlayacak. Doğu Karadeniz Bölgesi'ne komşu ülkeler ile ticari ilişkilerin artmasına katkıda bulunacak. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava ulaşımının kesintisiz bir şekilde sağlanmasına da etki edecek."

"Bölgenin en büyük havalimanlarından biri olacak"

Havalimanının pist uzunluğunun 3 bin metre, genişliğinin 45 metre olarak inşa edildiğini kaydeden Turhan, 265 metre uzunluğunda 24 metrelik genişlikte taksi yoluyla da aprona bağlanacağını aktardı.



Turhan, yılda 3 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanının yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alanıyla bölgenin en büyük havalimanlarından biri olacağına dikkati çekerek, "Bu önemi nedeniyle de bu dev projeyi her ne kadar 2022 yılında hizmete açacağımızı söylesek de hedefimizi yükselttik, çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu projeyi inşallah gelecek yıl ekim ayında hizmete açacak şekilde iş programımızı güncelledik." dedi.



Havalimanını, her türlü projenin önünü tıkayan, projeleri değersizleştirmeye çalışanlara rağmen millet için yaptıklarını vurgulayan Turhan, şöyle konuştu:



"İstanbul Havalimanı bunun açık bir örneği. Devlet bütçesinden tek kuruş çıkmadan dünyanın en büyük havalimanlarından birini bildiğiniz gibi geçen yıl ülkemize kazandırdık. İstanbul Havalimanı, ülkemiz için sadece ilave bir hizmet kapasitesi oluşturmakla kalmadı. Şimdiden bölge ülkelerin topla-dağıt-işle-aktar (hub) havalimanı olarak bir havacılık merkezi olarak ülkemize değer kattı. Türkiye'ye ekonomik ve sosyal değer kattı ancak her projenin önünde duranlar şimdi de bu projeyi değersizleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. 'Güvenli değil, yeri iyi değil.' yaftaları yapıştırmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar İstanbul Havalimanı, hem kurulduğu alan hem de uçuş güvenliğiyle de dünyanın sayılı projelerinden biridir. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar bu gerçeği değiştiremeyecekler. İstanbul Havalimanı, İstanbul'a da bu ülkeye de değer katmaya devam edecek."

"Milletimiz gereğini yapıyor"

Turhan, havalimanı, otoyol, demir yolu yaparken millet için en iyisini yaptıklarına işaret ederek, "Yarın bu havalimanını hizmete açtığımızda burasını da eleştirecekler ama milletimiz gerçeği biliyor ve gereğini yapıyor." ifadesini kullandı.



Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle en büyük projelerinden biri olan İstanbul-İzmir otoyolunu hizmete açtıklarını anımsatan Turhan, şu değerlendirmede bulundu:



"Yine devletin bütçesinden bir lira çıkmadan 11 milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Birkaç gündür bu projeyle ilgili yol ücreti üzerinden eleştiriler yapılıyor. Dikkatimi çekti, 'Karayolu ile giderseniz bu kadar lira hava yolu ile gitseniz bu kadar.' diyorlar. Biz milletimize hayatını kolaylaştıracak, refahını artıracak hizmetleri vermek için yapıyoruz. Milletimiz doğruyu biliyor ve cevabını veriyor. Gerek İstanbul'daki havalimanı gerekse açtığımız yolun kullanıcıları bu eleştirilere en büyük cevaptır, en doğru cevaptır. İstanbul-İzmir otoyolunda Bursa-İzmir arasını açtığımız kesimde bizim belirlediğimiz kapasitenin ikinci kesiminde yüzde 100, son kesiminde ise yüzde 50 üzerinde bir trafikle ilk günlerde karşılaştık."



Bakan Turhan, milletin memnuniyetinden başka beklentileri olmadığını, hizmeti de siyaseti de Bakanlığı da bunun için yaptıklarını belirterek, dünyanın en büyük projelerini yaparak halka hizmet etmeyi sürdürdüklerini söyledi.