Erdoğan 'İstanbul- İzmir Otoyolu'nu bugün açacak

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferde yapılmış en büyük Yap-İşlet-Devret Altyapı Projesi olarak tarihe geçen İstanbul- İzmir Otoyolu Projesi’nin tamamı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle hizmete alınıyor. Kapsamında Osmangazi Köprüsü’nün de yer aldığı 426 kilometrelik otoyol projesinin yatırım tutarı finansman maliyeti dâhil 11 milyar dolar.

Yıllık 3,4 milyarlık tasarruf

Güzergâhı 100 kilometre kısaltan ve 8,5 saat olan İstanbul-İzmir ulaşımı 3,5 saate indiren otoyol projesi hem zaman kazandıracak hem de cepten kazandıracak. 2019 yılı tahmini trafik değerleri dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre; projenin 2,5 milyar TL zamandan, 930 milyon TL de akaryakıttan olmak üzere yılda toplam 3,4 milyar TL tasarruf sağlayacağı öngörülüyor.

Kent trafiği azalacak karbon salınımı düşecek

Trafikte beklemeleri ortadan kaldıracak proje, emisyon salınımında yıllık yaklaşık 374.997 ton azalma da sağlayacak. Trafiğe açılacak olan İstanbul-İzmir Otoyolu yerleşim yerlerinin içinden geçen ve mevcut devlet yolunda oluşan aşırı yoğunluğu azaltarak kent içi trafiğini de rahatlatacak.

Turizm ve sanayiye büyük katkı

Yapımına 2010’da başlanan ve günümüze kadar başta Osmangazi Köprüsü olmak üzere pek çok önemli kesimi trafiğe açılan İstanbul-İzmir Otoyolu’nun tümüyle hayata geçirilmesi büyük önem arz ediyor. Yap-İşlet-Devret finansman modeliyle inşa edilen proje; özellikle ağır vasıta ağırlıklı yoğun trafiğe hizmet edecek. Proje aynı zamanda; trafik güvenliği, can ve mal emniyetinin tam olarak sağlanması, seyahat süresinin kısaltılması ve yöredeki turizm ile sanayinin gelişmesine katkıda bulunacak.

Ege ve Marmara’yı birlikte uçuracak

426 kilometrelik otoyolu; Türkiye ekonomisinin en gelişmiş kesimi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir illerinden geçiyor. Türkiye’nin dünyaya açılan en önemli ihracat kapıları olan ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 64’ünü sağlayan Marmara ve Ege Bölgeleri’nin ekonomik gelişimini bu otoyol ile daha da yukarı taşınacak. Akaryakıt, zaman ve amortisman giderleri azaltılarak ülkemizin en büyük gıda ihracatçısı konumundaki Ege Bölgesi’nden Avrupa’ya yapılan ihracata büyük katkı sağlanacak.

Yeni yatırımların otobanı

Proje ile trafiğin, güvenli ve rahat seyredebilmesi, Ege ve Marmara Bölgelerinin ulaşım altyapısının beklentileri karşılayabilmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu yeni yatırım alanlarının oluşturulması ve bölgedeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanacak. İzmir ve Aydın’ın Bursa, Kocaeli ve İstanbul’a olan mesafesini kısaltan otoyol, ulaşımı hızlandırarak Ege Bölgesi’nin ekonomi ve tarımına da katkı sağlayacak. Güzergâh çevresinde yer alan Eskişehir-Bozüyük-Bilecik bölgesinin gelişmekte olan sanayileşmesine ilave katkı sağlayacak ve bölgede yeni yatırımların önünü açacak.

Rakamlarla İstanbul İzmir otoyolu

Asma Köprü (Osmangazi): 1 Adet (2.907 m)

Viyadük: 36 Adet (19.9 km)

Tünel: 3 Adet (6.4 km)

Köprü: 179 Adet

Kutu Menfez (Hidrolik): 715 Adet

Kutu Menfez (Alt Geçit): 291 Adet

Kavşak: 22 Adet

Servis Alanı (OHT): 18 Adet

Bakım İşleri Merrkezi: 4 Adet

Ana Kontrol Merkezi: 1 Adet

Ekonomik etkisi Akdeniz’e kadar uzanır

İzmir ve Aydın’ın turizm sezonunun uzatması beklenen İstanbul-İzmir Otoyolu; Çeşme, Foça, Dikili, Kuşadası, Selçuk, Didim, Bodrum ve Bergama gibi turizm merkezlerinin ziyaretçi sayısını artıracak. Turizm ve ticaret potansiyeli olan Akdeniz Bölgesi’ne ulaşımı daha da kısalttı.

Proje kimliği

* Proje Modeli: Yap-İşlet Devret

* Yatırım Tutarı (finansman maliyeti dahil): 11 milyar dolar

* İhale Tarihi: 9 Nisan 2009

* Sözleşme Tarihi: 27 Eylül 2010

* Yapım İşleri Bitiş Tarihi: 15 Mart 2020

* Bütün otoyolun bitiş tarihi: 4 Ağustos 2019

* Sözleşme Bitiş Tarihi 15 Temmuz 2035

* İstanbul-İzmir Projesi, ülkemizde Yap-İşlet-Devret(YİD) modeli ile ihale edilen ilk otoyol projesi.

* Avrupa Birliği’nde YİD kapsamında gerçekleştirilen en büyük ölçekli proje.

* Milli bankaların finansman sağladığı ilk altyapı proje.

* Geleneksel finansman yöntemleriyle otoyol projeleri uzunluk ve coğrafi şartlara göre 7-20 yıl arasında bir sürede tamamlanırken, YİD modeliyle yapılan söz konusu proje 6,5 yılda bitirilerek hizmete alındı.

* Yapım aşamasında yaklaşık 8.500 kişiye rekor düzeyde istihdam sağlandı.

* İşletme aşamasında ise Otoyol Hizmet Tesisleri ile İşletme ve Bakım personeli olarak toplam yaklaşık 6.100 kişi çalışacak.

* Toplam 276 adet araç, ekipman ve tesise sahip işletme filosuyla 7/24 kesintisiz hizmet veriyor.

* Türkiye’de ilk defa 3 saniye içinde anlık HGS/OGS provizyonu alarak otomatik ücret tahsili yapabilen ücret toplama sistemi.

* Türkiye’nin ilk Ücret Toplama Geçiş Sonrası Kontrol ve Olay Doğrulama Yapay Zeka Yazılımı.