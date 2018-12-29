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Dev platform Tekirdağ Limanında

Rönesans Endüstri Tesisleri tarafından, BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanılacak dev Jack-Up Sondaj Platformu Tekirdağ'a geldi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 13:07
Dev platform Tekirdağ Limanında

Türkiye'nin ilk yeraltı doğal gaz depolama özelliği taşıyan 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki "GSP Saturn" isimli dev petrol platformunu çeken gemi, Tekirdağ'a ulaştı.

BOTAŞ’ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanılacak dev Jack-Up Sondaj Platformu 3 hafta boyunca Tekirdağ Limanında kalacak.

Platform, gerekli düzenlemeleri yapıldıktan sonra, çalışma sahasının yer aldığı Silivri açıklarındaki sondaj kuyularına hareket edecek ve Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nin yapımında kullanılacak.

Proje tamamlandığında Türkiye'nin bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük doğal gaz depolama sondaj ve işletme tesisleri olacak.




 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 13:07
  1. doğalgaz
  2. Platform
  3. Tekirdağ

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