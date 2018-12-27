Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Dev platform, İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rönesans Endüstri Tesisleri, BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanılacak dev Jack-Up Sondaj Platformu'nu Boğaz'dan geçirdi- Proje, Türkiye'nin doğal gazda bölgenin merkezi olmasında kilit rol üstleniyor

27 Aralık 2018 Perşembe 16:45
Dev platform, İstanbul Boğazı'ndan geçti

İSTANBUL (AA) - Rönesans, Türkiye'nin ilk yeraltı doğal gaz depolama özelliği taşıyan BOTAŞ için dev sondaj platformunu İstanbul Boğazı'ndan geçirdi.

Rönesans Holding'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ilk yer altı doğal gaz depolama özelliği taşıyan BOTAŞ Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi için çalışmalar hızla devam ediyor.

Projenin mühendislik, satın alma ve inşasını (EPC) üstlenen Rönesans Holding bünyesindeki, petrol ve doğal gaz tesislerinde uzmanlaşmış Rönesans Endüstri Tesisleri, son olarak, BOTAŞ’ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanılacak dev Jack-Up Sondaj Platformu'nu Boğaz'dan geçirdi.

Platformlar, Boğaz'dan geçerek çalışma sahasının yer aldığı Silivri açıklarındaki sondaj kuyularına hareket edecek ve Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nin yapımında kullanılacak.

Proje tamamlandığında Türkiye'nin bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük doğal gaz depolama sondaj ve işletme tesisleri olacak.


- Proje 2021’de tamamlanacak


Söz konusu platformlar, yaklaşık 100 metre su derinliğine ayak basıp kendilerini suyun üzerinde 15 metre yukarıya kaldırabiliyor. Böylece şiddetli dalga ve fırtınalardan etkilenmeden sondaj kuyuları açabiliyor.

Proje kapsamında 2'si gözlem ve tespit amaçlı toplam 20 adet doğal gaz kuyusu açılması planlanıyor. Sahilden yaklaşık 2 kilometre açıklıkta konumlanacak sondaj kuyuları için sabit deniz sondaj platformlarının yapımı devam ediyor. Yaklaşık 25 ve 45 metre su derinliklerinde yer alacak kuyuların her birinin boyu, deniz tabanından itibaren bin 800 metreyi bulacak.

Yaklaşık bin 400 kişinin çalıştığı projenin, 2021'in ilk çeyreğinde bitmesi ve işletmeye alınması bekleniyor. Proje tamamlandığında Türkiye, deniz altında yaklaşık 3,7 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesi elde edecek.

Türkiye'nin doğal gazda bölgenin ticaret merkezi olma yönünde attığı en önemli adım olarak görülen proje, aynı zamanda doğal gaz arzının sürekliliği açısından da stratejik bir öneme sahip.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 16:45
  1. Rönesans Holding

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa'da patlama! Çok sayıda itfaiye sevk edildi
    1. Şanlıurfa'da patlama! Çok sayıda..
    2. Helle çorbası tarifi
    3. Öğrenciler, bankta uyuyan köpeğin..
    4. Eskişehir yarın okullar tatil mi?
    5. Suudi Arabistan'da kabine revizyonu
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul..
    7. İkiz çocuklara dair bilinmeyenler
    8. PFDK'den Welinton'a 2 maç ceza
    9. Ceza sonrası Fatih Portakal kendini..
    10. Dev platform, İstanbul Boğazı'ndan..
    11. Bingöl’de yarın okullar tatil mi?
    12. TTB yöneticileri için 6'şar yıla kadar..
    13. Hayatı zehreden büyük azaba son
    14. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde..
    15. Süper Lig futbolcusuna iki maç men..
    16. Gümüşhanel’de yarın okullar tatil mi?
    17. Muğla'da sokak köpeklerinin kamyonla..
    18. Azledilmesi beklenirken..
    19. İncirin yaprağını nane gibi öğütüp..
    20. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi